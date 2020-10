La Coral Polifónica A Magdalena prepara temporada

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia ISIDORO VALERIO

01/10/2020 20:16 h

Con la mirada puesta en los próximos compromisos de noviembre y de cara a la Navidad, pero sobre todo pensando en la programación del año 2021, la Coral Polifónica Ferrolana A Magdalena ha reanudado los ensayos, en la iglesia de Santo Domingo en Ultramar, para preparar su repertorio musical, adaptándose a la situación de «nueva normalidad» que de momento exige el cumplimiento de una serie de restricciones para garantizar la seguridad de sus componentes. El pasado sábado desarrollaron una jornada de estudio y práctica de técnica vocal, de la mano de la soprano y profesora de canto ovetense Yolanda Montoussé Roldán, que entusiasmó a los integrantes de la agrupación. Dirigida desde el pasado mes de enero por Sofía Rodríguez, la Coral Polifónica, cantará en la celebración de difuntos en San Julián a principios de noviembre y realizará conciertos de Navidad en San Julián y en la parroquia de Santo Domingo en el mes de diciembre.

Promoción de Otoño

La llegada del otoño coincide con una de las temporadas más duras para el comercio. A caballo entre la temporada de verano y la de Navidad, los comercios afrontan habitualmente uno de los meses más complicados y en los que tratan de paliar la caída de consumo con promociones como la que ayer mismo inició la Asociación de Comerciantes de Narón. La secretaria de esta asociación, Susana Oreona, recuerda que hasta el próximo 31 de octubre estará en marcha la Campaña de Otoño, que repartirá más de 2.000 euros en premios. La promoción consiste en que cada vez que se haga una compra o se pague un servicio en el comercio de Narón y en las empresas asociadas, se participará en el sorteo de 5 premios de 100 euros cada semana para consumir en el propio comercio naronés. Las bases de la promoción se pueden consultar en comerciodenaron.com. Hasta finales de mes comprar en los comercios asociados de Narón tiene premio, tan fácil como inscribirse en la web y subir la foto del tique para participar en los sorteos semanales.

Fashion Weekend

El comercio ferrolano también afronta el inicio de la temporada y el fin de semana del puente del Pilar celebrará su tradicional Fashion, que en esta ocasión no será Night y coincidirá con el horario comercial. Además, la animación en las calles se extenderá a lo largo del viernes 9 y el sábado día 10 y no será estática para evitar aglomeraciones y se moverá por todo el centro de A Magdalena. Los establecimientos harán promociones especiales y descuentos de hasta el 30 % en esta Fashion Weekend tal y como nos cuentan, Paula Ramos y Fernando González, miembros de la directiva de la asociación de comerciantes. También entregarán a lo largo de estos próximos días vales regalo para gastar en los establecimientos que forman parte del Centro Comercial Aberto A Magdalena durante la Fashion. Atentos a partir de las once de la mañana a la sintonía de Radio Voz Ferrol, 105.4 FM. Desde hoy, cada día se sortean 25 vales regalo por importe de 30 euros Conseguirlos es muy fácil, y se puede participar por teléfono llamando en directo al 981 330 000. Suerte