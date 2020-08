«Teremos que entender e repensar a escola doutra maneira, pero para ben»

0

La Voz de Galicia PABLO J. RAÑALES A.U.

FERROL / LA VOZ 29/08/2020 01:08 h

Las escuelas unitarias se enfrentan al inminente escenario educativo y a la vuelta a las aulas marcadas por una situación paradójica. El virus y sus derivadas exigencias sanitarias han revalorizado las características de este tipo de centros de grupos pequeños y espacios amplios, pero también realzan la reducción de su número en los últimos años.

La conexión entre lo rural y lo educativo ha sido un elemento fundamental en la creación de las escuelas unitarias, pues ofrecen un servicio público para evitar largos desplazamientos de los niños de las zonas más aisladas a los colegios de los núcleos urbanos. Sin embargo, algunos de estos espacios que cubrían la oferta educativa en ámbitos pequeños y rurales cerraron ante la falta de matrículas e, incluso, lo hicieron sumidos en polémica, como en el caso de Pedroso, que fue parte del Colexio Rural Agrupado (CRA) de Narón, integrado ahora por tres escuelas unitarias: O Val, Domirón y Sedes.

Bajo el prisma del covid-19, esta tipología de colegios se convierten en una suerte de refugios inesperados, con zonas de recreo amplias y patios que incorporan la naturaleza en su distribución y que, incluso, pueden capear los problemas más grandes de seguridad sanitaria.

Susana García, directora del CRA de Narón, explica que cuentan con una ratio media de 15 niños por aula, pero que los puntos más complicados de cara al covid-19 están, sobre todo, en la organización de los espacios y el movimiento de los alumnos y profesores. «Debemos debatir moito e argallar moito para adaptarnos. Por exemplo, temos que planificar ao profesorado itinerante especialista, que da clases de música, de educación física... rotando polos centros, de tal maneira que non vaia transmitindo dunha escola a outra», declara García.

Más al exterior

Habrá, además, una mayor cantidad de actividades exteriores en un entorno educativo donde, según la directora del CRA, la presencialidad es «fundamental». «Moitos nenos non teñen boa conexión a Internet, non dispoñen na súa casa de alguén que lles adique o tempo preciso para as conexións, porque os seus pais están traballando... o presencial, mentres poidamos, é clave para educar», defiende la directora.

La escuela unitaria será distinta y se verá sometida a nuevas dinámicas diarias como dejar de compartir material, tener mucho más cuidado con el contacto físico y hasta elegir qué juguetes se quedarán en las aulas y cuáles deberán dejarse a un lado, readaptando los entornos de los más pequeños, pero también teniendo en mente las peculiaridades de la educación infantil, donde la emocionalidad, el cariño y lo físico cobran un peso relevante.

«O inicio -será el 10 de septiembre para infantil y primaria- vai ser complicado, pero máis fluído do que pensamos se traballamos con boa vontade. A xente ten ganas de que as cousas funcionen ben; adaptaremos as programacións, botarémoslle imaxinación e tiraremos moito do exterior, mesmo con botas de auga, se deixa o clima galego», defiende Susana García, que también es optimista ante la capacidad de adaptación de los más pequeños a las futuras normas. «Teremos que repensar e entender a escola doutra maneira, pero para ben», subraya la directora del CRA, que también realza la importancia de la escuela rural y unitaria ante su paulatina reducción, sobre todo tras lo ocurrido con Pedroso: «Hai que coidar a escola rural, porque unha vez pechada, non hai volta atrás. Se hai escola, tamén hai pobo, hai xente. Ninguén vai ao rural se non ten antes uns servizos para os seus fillos. Por iso temos que dotalas o máximo que se poida».

A pesar del coronavirus, los distintos Colegios Rurales Agrupados mantendrán su esencia y tendrán más importancia que antes. Habrá trabajo colaborativo entre el profesorado y los alumnos y una mayor conexión entre el exterior y el entorno en el que se inscriba cada unitaria. Los 26 CRA de Galicia, que el curso pasado impartían clase a 2.000 alumnos de entre 3 y 8 años, retornarán a la actividad mirando hacia su origen.