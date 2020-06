Narón destina 574.000 euros a las obras del acceso y la parcela del nuevo centro de salud

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia LA VOZ

NARÓN 11/06/2020 05:00 h

El coste de los trabajos necesarios para dotar la parcela del nuevo centro de salud de Narón de infraestructuras —accesos rodados y peatonales, abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado, suministro eléctrico o aparcamientos— será de 574.000 euros. En la reunión de la comisión de Facenda, celebrada ayer en el Concello por vía telemática, se aprobó una modificación de crédito que incluye esta cuantía para la urbanización del vial de O Camiño do Lodairo, por el que se accede al nuevo dentro de salud y a varias viviendas. El proyecto ya está redactado y el plazo de ejecución será de cuatro meses desde que se adjudique.

Esta actuación incluye la ampliación del Camiño do Lodairo, con dos carriles de tres metros de ancho y aceras de más de tres metros para el tránsito a pie, según avanzó la alcaldesa. «A maiores da dotación dos servizos de auga, alcantarillado ou telefonía, tamén se habilitarán 52 prazas de estacionamento en batería, das que tres se reservarán para persoas con problemas de mobilidade», explicó Marián Ferreiro. Está previsto crear una zona de cambio de sentido en O Camiño do Lodairo, a la altura del centro de salud, además de construir una rotonda en la conexión con la estrada de Castela. Esta última se complementará con varias isletas para organizar la circulación, de forma que se podrá acceder al centro de salud desde cualquiera de los cuatro viales que confluirán en la nueva rotonda, explica la regidora.

Ferreiro destaca que el Concello «cumpre así o último dos compromisos acadados co Servizo Galego de Saúde para materializar as obras do novo centro de saúde, tras realizar tres pagos que supuxeron un desembolso de 1.460.353 euros, e ceder a parcela onde se constrúe, de algo máis de seis mil metros cadrados». Subraya el papel del gobierno local, «que sempre quixo manter o seu compromiso de colaborar nesta obra tan necesaria para a cidade», y su deseo de que los trabajos «rematen para poder ofrecer canto antes aos veciños de Narón uns servizos sanitarios en mellores condicións».