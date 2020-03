«Unha muller é igual de feminina en moto, toca erradicar machismos»

0

A relación de Alejandra Carrón Curros coas motos hai que buscala na súa infancia cando o seu pai, natural de O Sexo en Agolada e gran afeccionado ao mundo das motocicletas, xa lle permitía tomar contacto con elas. Anos máis tarde comezarían as primeiras saídas con el e cun curmán, gozando dunha paixón que mantén na actualidade.

-Muller e con moto segue sendo un binomio mal visto?

-Ben, eu son moteira dende pequena e na miña casa nunca intentaron truncar a miña afección, pero tamén é certo que en determinados sectores da sociedade aínda non está ben visto. Penso que unha muller é igual de feminina en moto ou sen ela e xa vai sendo hora de erradicar machismos nese senso. Loitamos pola igualdade e que se normalice esa cuestión; unha axeitada reivindicación precisamente de cara a este 8 de marzo. Normalmente coa xente que andamos no noso círculo non hai problema e son moi respectuosos pero nalgunhas concentracións ou eventos aínda nos atacan verbalmente, e nós só reivindicamos que este non é un mundo exclusivo dos homes. Para nada. Teño compañeiras moteiras que eclipsan aos homes sobre a moto. Asegúrocho.

-O grupo de moteiras na comunidade é numeroso?

-Somos máis das que en realidade pensa a xente. Eu levo catro anos na Asociación Moteras sin Límites, un colectivo con marca rexistrada que aglutina a 4.000 moteiras de todo o país e das cunhas 400 somos galegas. Ao longo do ano facemos rutas con compañeiras, temos unha quedada anual no mes de outubro en Chiclana e logo asistimos a outros moitos eventos que se van programando.

-Que empurrou a creación desta asociación?

-Creouse para reunir a un grupo de amigas que de cando en vez quedaban para gozar da súa paixón, que é a moto. O colectivo aposta por conservar os valores de irmandade, unidade e respecto. A Asociación Moteras sin Límites é coñecida en España polos panos vermellos que lucimos as integrantes nos distintos eventos moteiros.

-Que citas teñen no calendario anual de eventos?

-O certo é que case todas as fins de semana hai concentracións e se queres podes atopar unha cita nalgún punto do país. Claro que algunhas son de máis relevancia que outras, e o volume de afeccionados tamén varía. A Concentración Invernal Internacional Pingüinos 2020 por exemplo, que se celebrou no pasado mes de xaneiro en Valladolid, superou os 34.000 anotados, pero non todas son desa envergadura. No calendario anual temos citas moteiras na Pobra de Trives, na segunda fin de semana de xullo; en Narón, Sanxenxo, Melide e tamén Lalín que está en pleno Motococido.

-Os temas das conversacións son monotemáticas?

-Son bastantes monotemáticas [risas]. Normalmente falamos daquelo que máis nos interesa; que no noso caso son as motos, como se estivésemos nunha concentración de coches seguro que a temática sería os coches. Ben, tamén intercambiamos información sobre determinadas pezas [risas] ou das vindeiras citas moteiras que están nese momento no calendario.

-Que aporta esta afección?

-O primeiro é a liberdade que experimentas sobre a moto e despois a posibilidade de coñecer a moita xente nas concentracións e eventos aos que vas e facer un montón de amigos por todo o país. É importante salientar que tamén loitamos pola preservación do medio ambiente. Tentamos ser moi respectuosas nese ámbito.

Tres millóns. É a cifra de vehículos de dúas rodas que hai actualmente en España; sendo Andalucía, Cataluña e Valencia as comunidades con máis motocicletas.

Muller. Unha de cada oito mulleres teñen unha moto, segundo os datos recollidos no informe «Las dos ruedas de España».

«A retirada das varandas é unha vella demanda, xa que continúan segando vidas»

Alejandra Carrón mercou no ano 2011 unha Honda CBR 250, que mantén na actualidade e coa que acode a concentracións e eventos múltiples por todo o país, «en outubro pasado estiven na xuntanza anual que facemos dende a asociación en Chiclana, a onde fun por suposto en moto, e aproveitei para pasar alí uns días de vacacións», pero non desbota mercar nun futuro outra de maior cilindrada.

-É esta unha afección digamos que cara?

-Acudir a unha concentración non é caro. Normalmente unha fin de semana custa entre 30 e 35 euros o que é a manutención. Logo no que se refire o aloxamento o habitual é que se habiliten zonas de acampada para os moteiros. No caso do Motococido en Lalín púxose a disposición dos moteiros o pavillón vello, e a onde imos normalmente é así. O que é caro son as proteccións e as motos, por descontado.

-Falemos de prezos.

-Unha protección boa, de calidade, pode estar nos 1.000 euros. Precisas un bo casco, botas, unhas luvas axeitadas e un mono. Logo se falamos dos prezos das motos pois hai de todo no mercado; dende os 7.000 euros ata os 18.000 ou máis. Falamos de prezos semellantes ao dun coche. A todo iso temos que engadirlle o seguro, a gasolina que varía en función dos desprazamentos que teñas... Non podemos falar dunha cantidade fixa anual. Un ano podes gastar mil euros ao non precisar comprar unha nova protección nin un casco, a outro no que desembolsas 3.000 euros.

-Preocupan as varandas?

-Claro. Moito. Erradicalas é unha vella demanda xa que continúan segando vidas. Son coma auténticas coitelas.

-Asistirá ao Motococido?

-Espero poder asistir a algúns dos actos. Tócame traballar pero intentarei achegarme claro.