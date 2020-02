Mandiles para visualizar la doble jornada laboral de la mujer

0

Beatriz Couce

Ferrol 22/02/2020

Colgar mandiles y ropa para visualizar la doble jornada laboral de la mujer. Eso fue lo que hicieron esta mañana las integrantes del movimiento Galegas 8M Ferrolterra, que partieron de la plaza de A Gándara en torno a las 11.30 horas, para continuar colocando distintas prendas de ropa en varios puntos de Ferrol y Narón. Con esta iniciativa, pusieron el acento en que los cuidados de hijos, padres y personas enfermedas y el trabajo en la casa forman parte de las tareas que asumen mayoritariamente las mujeres, «pouco tido en conta, considerada como unha obriga innata, non agradecida nin remunerada».

Las protagonistas de esta acción subrayaron que todo este trabajo «deriva no só en fatiga física, senón tamén en carga mental que incide na saúde da muller».

Por otro lado, Galegas 8M Ferrolterra informa de que el día 1 de marzo saldrán de Ferrol y As Pontes buses hacia Verín para participar en la movilización nacional del feminismo gallego. La salida de la villa minera será a la 7.30 horas, pasará por delante del Concello de San Sadurniño y por Cocheras de Narón. As las 8 recogerá a las mujeres de Ferrol en el monolito del 10 de Marzo. Posteriormente hará paradas en Caranza, Fene y Vilar do Colo. El bono para asistir cuesta ocho euros. Las interesadas pueden contactar en el correo ferrol8m@gmail.com o en el número de teléfono 630 219 861.