Descubren el cadáver de un hombre de 77 años que llevaba mes y medio muerto en su piso de Narón

La Voz de Galicia C. López

ferrol / la voz 07/10/2017 05:00 h

El juzgado de guardia y los forenses de Ferrol autorizaron ayer el levantamiento del cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en una vivienda de Narón. El fallecido, José Antonio Díez Barragán, de 77 años, era natural de Medina del Campo, pero desde hacía años residía en el municipio naronés con una compañera sentimental.

Según la información a la que tuvo acceso este periódico, por el estado en el que se encontraba el cuerpo es posible que la muerte se hubiese producido hace un mes y medio, o incluso algo más. Todo apunta a que la muerte fue debida a causa naturales, porque el hombre no presentaba signos de violencia y la casa estaba en perfecto orden. Ayer por la tarde se le practicó la autopsia en el hospital Juan Cardona de Caranza, pero los resultados de la misma no trascendieron.

El suceso ocurrió en el segundo piso izquierda del edificio número 3 de la calle Espronceda, en el naronés barrio de Freixeiro. Fueron los vecinos del inmueble los que alertaron a la Policía Local de Narón, porque no lo veían desde hacía muchos días y también alarmados por el olor que desprendía su vivienda.

Los agentes locales comunicaron la incidencia a la Policía Nacional de la Comisaría de Ferrol-Narón, que es la que se hizo cargo del asunto.

El fallecido no tenía familia en Galicia y ayer se estaba tratando de localizar a algún pariente en su lugar de origen.

La vivienda en la que residía se la había dejado en usufructo su compañera sentimental, que falleció hace varios años.

No se relacionaba con nadie

Según los testimonios recogidos, el hombre cobraba una pensión no contributiva, era muy introvertido y no se relacionaba con nadie. Incluso rechazó la colaboración que le ofrecieron en varias ocasiones para que alguien le ayudase en las tareas del hogar, precisamente porque no quería mantener contactos con nadie. De ahí que su muerte pasase desapercibida hasta que apareció el olor por la descomposición del cadáver.

Ayer se desconocía en qué lugar va a ser enterrado, en espera de que aparezca algún familiar y decida al respecto. El fallecido estaba pagando un seguro de decesos, por lo que será la compañía correspondiente la que se haga cargo de las honras fúnebres.