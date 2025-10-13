Más de un año con casi 50 menores viajando de pie en bus: «Hasta van ocupando las escaleras»

Patricia Hermida Torrente
Patricia Hermida MUGARDOS / LA VOZ

MUGARDOS · Exclusivo suscriptores

Estudiantes del IES de Mugardos formando filas para entrar en el bus de vuelta a Ares. José Pardo

La Policía Local de Mugardos alerta sobre una situación que ya denunció en varias ocasiones, la Xunta recalca que pueden ir así en recorridos cortos

14 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Con «casi 50 menores de pie», tramos interurbanos y viales que permiten llegar a 80 kilómetros por hora, viaja el autobús que lleva cada día a los alumnos de Ares hasta el instituto de Mugardos.

