¿Por qué hay tanta disparidad en los precios de las mascarillas?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia B. a.

Ferrol / la voz 09/10/2020 21:07 h

Las ofertas de mascarillas es muy amplia. Hay cubre bocas quirúrgicos por medio euro, en especial si se compran en paquetes grandes, aunque la gran mayoría de los farmacéuticos opta por ajustarse al precio marcado por el Gobierno: 0,96. Boticarias como Nina Villasuso de Mugardos explican que dependen del canal de suministro: «Yo no vendo filtros para hacer caseras, ni cadenitas, solo vendo quirúrgicas, FFP2 y de tela homologadas y solo compro a Cofares y Bidafarma, pero todos recibimos muchas ofertas». Eso sí, reconoce que «hay proveedores desconocidos con precios de derribo y hay que hacer pedidos grandes a los que no pueden llegar farmacias pequeñas, que piden de envase en envase y no pueden acceder a esto, por eso fuimos los farmacéuticos los que pedimos regular el precio», precisa.

Las grandes cadenas de supermercados de la ciudad oscilan entre 10 unidades por seis euros o de 50 mascarillas por 29,99. En Internet el baile de gangas llega a infantiles por un céntimo. Otra cosa es que los sellos de calidad sean los auténticos. Las que tienen el CE (que cumplen exigencias europeas de calidad) pueden confundirse con las CE que significan China Export y las llevan productos de factorías asiáticas. En este caso la C y la E están mucho más separadas.