Mugardos suspende la Festa do Polbo por la pandemia del covid-19

Mugardos 30/04/2020 17:02 h

El Concello de Mugardos ha hecho pública una resolución de la alcaldía por la que se suspende la trigésima edición de la Festa do Polbo por la crisis sanitaria del covid-19. «Vista a evolución da pandemia e tendo en conta o conxunto de resolucións adoptadas polas autoridades competentes así como as recomendacións sanitarias que haberán de terse en conta unha vez superadas as fases de desescalada», el regidor mugardés, Juan Domingo de Deus resuelve cancelar la festividad y dar cuenta de la resolución al pleno en la próxima sesión que se celebre.

El Concello cree que al tratarse de una fiesta multitudinaria no se pueden dar las condiciones de seguridad, autoprotección y distanciamiento social que exige la pandemia.