Monfero: del «Ti vai facendo» al Plan Xeral de Urbanismo unipersonal

Ángel, sentado junto a la casa que no piensa reformar al estar protegida por Patrimonio. VÍTOR MEJUTO

Monfero, con sus 171 kilómetros cuadrados, es uno de los concellos de mayor superficie de Galicia. Está cerca del mar, tiene la parte más extensa del parque de las Fragas do Eume y unos grelos de fama mundial. Si uno pasea por el concello verá construcciones muy arregladas y, por qué no decirlo, algunos adefesios también. Lo que no verá son obras. No hay ni una sola vivienda unifamiliar en construcción en todo el municipio. Bueno, sí. Hay una. Si se pregunta en el entorno, la gente sabe dar indicaciones, porque realmente se trata de algo poco común.

El asunto es que Monfero es uno de los 35 concellos de Galicia sin Plan Xeral de Ordenación Urbana. El proyecto se ha quedado en ese limbo político administrativo del que es tan difícil salir. Presentado, reclamado, a la espera de contestación... «Yo creo que lo podemos tener en dos o tres años», opina el alcalde, Andrés Feal, del PSOE. Hay en el pueblo quien asegura que hace más de una década que se escucha lo mismo y el plan no acaba de nacer. Y lo cierto es que tampoco es que se palpe entre la gente del municipio esa carencia como una gran necesidad.

La única vivienda en construcción se encuentra en la parte norte del concello. Es una vivienda amplia y moderna que domina una pequeña agrupación de casas. Para poder levantarla con la preceptiva licencia municipal, sus propietarios, que prefirieron no hacer declaraciones para este reportaje, tuvieron que tramitar con distintos departamentos de la Xunta una serie de autorizaciones que se prolongaron durante unos seis años. En realidad, tuvieron que elaborar un mini PXOM de todo el núcleo para poder mantenerse en la más estricta legalidad.

Poner problemas

«Aquí no se construye mucho -admite el alcalde-, porque nos estamos despoblando. Y si encima le ponemos tantos problemas a la gente, pues se construirá menos». El regidor no le quita importancia al plan xeral que hiberna en algún armario del ayuntamiento, pero tampoco se muestra entusiasmado con las expectativas de su aprobación: «Veo muchos otros concellos donde sí tienen plan y se construye lo mismo que aquí».

La posibilidad de construir está constreñida a propietarios para actividades agrarias y ganaderas, aunque tampoco se aprecia ninguna ampliación en marcha. Opina un vecino que lo del plan está muy bien, pero que no todos lo ven como un instrumento necesario, sino más bien como una cortapisa hacia el futuro. No en vano, han sido muchos años (y muchas obras) las que salieron adelante con la aquiescencia de las autoridades locales: el legendario «Ti vai facendo», responsable de tantos desórdenes urbanísticos que hay en Galicia. También en Monfero: «Antes sí había construcciones ilegales -se justifica el alcalde-. Pero todo eso se acabó».

Lo cierto es que el resquemor de algunos ciudadanos hacia las normativas se ve incrementado en concellos como este, afectados en parte por la protección medioambiental que supone un parque como las Fragas do Eume y que establece serias limitaciones para que los propietarios hagan uso, por ejemplo, de la madera que está en su propiedad.

No tener un plan no significa que estemos en un municipio sin ley. Ángel es un vecino de A Coruña de 72 años que hace poco tiempo que adquirió una propiedad en Monfero: una casa para reformar, una palleira y una finca. La casa, a un lado de la carretera, está afectada por el ámbito de protección de un monasterio, por lo que no puede reformarla libremente, sino que tiene que mantener estructura, volumen y calidad de los materiales. La palleira, en el otro margen de la carretera, no está afectada. ¿Dónde piensa invertir Ángel sus recursos?: «La casa la estamos limpiando, pero lo que queremos arreglar bien para vivir es la palleira».

Cuando preguntó qué podía y qué no podía hacer en su propiedad recién adquirida, le dieron la información correcta, pero también percibió que nadie le iba a presionar si se desviaba un poco de lo puramente legal. Por si acaso, no piensa arriesgarse.