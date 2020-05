Pontedeume hace públicas las bases de las ayudas al tejido local

0

El Concello de Pontedeume hizo públicos los criterios para poder optar a la primera línea de 50.000 euros en ayudas para los autónomos que cesaron su actividad por el estado de alarma: «Poden solicitar a subvención os autónomos e autónomas que desenvolven a súa actividade no termo municipal de Pontedeume, e que se tiveran visto afectados polo peche de establecementos disposto no RD 463/2020 de 14 de marzo, derivado da situación de alarma sanitaria».

Los interesados deben estar al corriente «no cumprimento das súas obrigas tributarias coa Facenda estatal (AEAT) autonómica e local, e coa Tesourería Xeral da Seguridade Social». También deben estar dados de alta en el Imposto de Actividades Económicas (IAE) y desarrollar su actividad en Pontedeume. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en el BOP, que será la próxima semana.

Los gastos justificativos que se pueden presentar para tener derecho al pago de la subvención son «as cotas á seguridade social do traballador autónomo e xustificante do pagamento, as nóminas dos empregados por conta allea e contrato, os gastos de xestoría e o alugueiro do local».

«Estas axudas únense a outras medidas e exencións fiscais aprobadas polo Concello de Pontedeume nas últimas datas», informan desde el gobierno.