Los grelos de Monfero, «unha obra mestra»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia A. F. C.

MONFERO / LA VOZ 16/02/2020 15:15 h

A la una de la tarde ya se habían agotado los grelos (150 kilos), en un año de cosecha escasa, mermada por la lluvia y las altas temperaturas. A esa misma hora, el pregonero de la Feira do Grelo do Val de Xestoso ya estaba reivindicando medidas que garanticen un futuro para el mundo rural. «O campo non pode subsistir de milagre, para que subsista ten que ser tratado con xustiza», clamó el escritor y periodista Ramón Loureiro, muy agradecido a la organización y al párroco por invitarlo y permitirle «volver» a uno de esos lugares «dos que un nunca se vai». Evocó a sus antepasados, cuando atravesaban a pie estas tierras, desde A Terra Chá hacia Ferrol, y citó a Álvaro Cunqueiro para ensalzar la gastronomía, «que debería ser considerada, sen demora, unha máis das belas artes». Y el grelo de Xestoso, «obra mestra».

Para Monfero, «as súas terras, a súa paisaxe, a súa historia, o seu arte e as súas tradicións», Loureiro pidió la declaración de patrimonio cultural europeo, «porque o patrimonio merece ser conservado para as xeracións futuras, e aquí hai tesouros que non se poden deixar perder». El público llenó la carpa y aplaudió las palabras del pregonero. Y para corroborar el exquisito sabor de los grelos de O Val de Xestoso, cerca de mil personas se sentaron a la mesa para degustar un cocido.

Creatividad en verde

Los productores locales, aparte de evidenciar su buen hacer en la huerta, demostraron su creatividad para el concurso de cestas decoradas. El primer premio recayó en José Prieto, del lugar de Regueiro, que recibió 100 euros; el segundo, de 80, se lo llevó Basilia Novo, de Abeleira; y el tercero, de 50, Javier Vila. En el certamen de manojos (en la feria se vendieron a dos euros, el precio estipulado por los organizadores), el máximo galardón, dotado con 100 euros, fue a parar a Jorge Bouza; el segundo, de 80, a Basilia Novo; el tercero, de 50, a Luis Freijomil; y el cuarto, de 40, a Virginia do Foxo. Los ganadores deberán gastar el dinero en la Cooperativa Val Xestoso, responsables de montar la feria, que cumple 21 años, con colaboración del Concello de Monfero.

Loureiro se despidió entre vivas, a los grelos de Xestoso y a cuantos siguieron su intervención. De fondo sonaba la música de los grupos folklóricos y aún faltaba la sobremesa, con baile.