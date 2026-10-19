En Moeche ya cruzan el río Forcadas en zapatillas: «Ímonos ter que acostumar»

La Cooperativa de Vilaboa cede su cisterna para rellenar pozos CARLOS CARBALLEIRA

En la Cooperativa de Vilaboa, en Valdoviño, no tienen de momento problemas de suministro de agua. Disponen de dos pozos para abastecer el campo de fútbol, la estación de servicio y el resto de sus instalaciones. Alrededor no todos tienen la misma suerte, pero gracias a la cisterna forestal que adquirió hace años la cooperativa muchos han podido recargar sus depósitos. «Pídennola para ir recoller auga e encher as traídas privadas porque varias da parroquia quedaron sen auga», explica el gerente, José Ameneiros.

Día a día percibe cómo disminuye el nivel del pantano de As Forcadas, situado entre las parroquias de Vilaboa y Loira. Muchos de sus vecinos, con la presa al lado de sus casas, llevan semanas viendo cómo baja el embalse y, a la par, se secan los manantiales y quedan sin agua en las canalizaciones particulares. «En Vilaboa hai moitísima xente sen auga, estana traendo con cisternas. Estar subministrando a Ferrol, Narón, Fene, Ares e Mugardos... e que nós non teñamos auga!», exclama Miguel Casas, presidente de la asociación de vecinos.

Su caso es una de las excepciones gracias al pozo de barrena, «que ata agora non deu síntomas de esgotamento». «Non é algo deste ano, ímonos ter que ir acostumando á seca de forma moito máis frecuente. Se hai vinte anos nos din que Vilaboa non ía ter auga e se o Concello dixese que ía instalar a traída municipal, en masa íanlle dicir que non. Para que, para ter que pagala? Non ías ter auga mellor da que che vén do pozo. Ademais, traer a auga [del pantano] a Vilaboa, Loira, Vilarrube ou Pantín, tendo que pasar pola depuradora e logo bombear, non parecía fácil nin barato», reflexiona Casas. Pero la sequía de este año ha encendido todas las alarmas. Y él no entiende la, al menos aparente, pasividad de las Administraciones: «Non están facendo nada. A outra vez que baixou case tanto [a mediados de los años ochenta], aproveitouse para quitarlle os paus, e agora debían aproveitar para retirar a terra que arrastran os ríos e regatos, así gañaría algo de capacidade».

Sin agua en el lavadero

Los vecinos observan con preocupación el pantano, que les devuelve el paisaje sepultado por el agua durante años. Xurxo Vilela vive en Linaxe, uno de los núcleos de Vilaboa más perjudicados por la sequía, junto a O Pereiro y Os Romeus. En total son una treintena de viviendas que llevan semanas usando el agua que él y otros acarrean con la cisterna de la cooperativa. «Buscamos un tractor e imos encher a un regato que ten a auga bastante limpa. Úsase para lavar a roupa, para o baño... Para beber e cociñar comprámola. Vou controlando a capacidade do depósito colectivo, e cando vexo que baixa, vou recargalo. Dúas cisternas de oito mil litros dan para unha semana. Temos un grupo de WhatsApp e aí imos informando», apunta. En otros casos, dice, «cada un vai buscando a vida como pode». Xurxo tiene 55 años y recuerda otra sequía «bastante potente», pero el lavadero nunca se había quedado seco, «e desde xullo non ten gota». El río Forcadas, cuenta, «pódese pasar en zapatillas en Moeche, de onde vén».

El alcalde de Valdoviño, Alberto González, asegura que también hay casas sin suministro en Sequeiro. «Tenemos 30 kilómetros cuadrados más de superficie que Narón, es un municipio muy grande y es imposible llevar el agua a todos lados», advierte. La empresa Veolia, concesionaria del servicio, ha habilitado puntos de acopio para que los vecinos puedan llenar depósitos y abastecerse. A los usuarios se les aplica la tarifa de consumo, «no la de mantenimiento, porque no hay red», precisa el regidor.