Un vecino de Moeche que vivía solo es positivo con COVID-19

0

La Voz de Galicia la voz

Moeche 27/03/2020 22:27 h

El Concello de Moeche informa sobre otro positivo: "Trátase dun home de idade avanzada que acudiu a unha cita concertada no centro de saúde por mor de problemas abdominais que viña arrastrando desde hai tempo. Debido a eses problemas, desde o centro médico recomendouse o seu traslado ao Arquitecto Marcide, onde as probas que se fan por protocolo detectaron que, ademais, tamén estaba infectado por coronavirus, polo que está sendo atendido en planta e en rexime de illamento".

Aseguran, asimismo, que vive solo "nun lugar sen casas próximas, válese por si mesmo e, segundo confirmou un familiar, fai pouca vida social en Moeche". Aún así, desde el Concello se activó un estudio de los movimientos del afectado para tratar de alertar a todas las personas con las que haya podido tener contacto. El Gobierno local también le pidió la gerencia del área sanitaria de Ferrol información detallada sobre los protocolos de protección en la residencia geriátrica O Casón "onde o Concello fixo hai uns días unha desinfección exterior e onde, de momento, non hai constancia de ningún positivo".

Los portavoces municipales aseguran que este viernes se produjeron momentos de nerviosismo en el municipio cuando se conoció el positivo: "Trala publicación nas redes sociais da información sobre o primeiro positivo en Moeche, o Concello e o centro de saúde recibiron ducias de chamadas tentando saber cal era a súa identidade. O consistorio viuse na obriga de publicar un novo comunicado indicando que nin a Administración local nin o Sergas estaban autorizados a facilitar ese dato e solicitándolle ao mesmo tempo á veciñanza que deixase libres as liñas municipais e a do centro médico, que nestes momentos ten no teléfono a única vía para ofrecer consultas, a menos que se trate de cuestións urxentes".

También recuerdan que hay que "respectar as medidas de confinamento para frear o avance do virus" y que es "moi importante" agardar a que se facilite información oficial e non deixarse levar por bulos e informacións malintencionadas que só alimentan a alarma nun momento en que deben imperar a tranquilidade, a responsabilidade e o sentido común".