Moeche suspende la Feira do Queixo y la aplaza hasta octubre por el coronavirus

Ana F. Cuba

Moeche 11/03/2020

La Feira do Queixo de Moeche no se celebrará el domingo. El Concello ha suspendido el encuentro, tras consultarlo con la Consellería de Sanidade, y lo ha aplazado hasta la primera quincena de octubre, siempre que no coincida con alguna otra feria relevante del sector.

La medida responde a la alerta sanitaria por el coronavirus, dada la cantidad de gente que congrega la feria, y ante el temor de que bajaran la afluencia de público y las ventas.

Había 44 expositores inscritos, de los que 33 son queserías, y actividades paralelas programadas para toda la jornada.