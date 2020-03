Ferrolterra y Eume, una potencia en quesos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia A. F. C.

MOECHE / LA VOZ 11/03/2020 05:00 h

La comarca es potencia en la producción de quesos, no tanto por volumen como por calidad. Siete de las 33 queserías que participan en la quinta Feira do Queixo de Moeche, prevista para el domingo, operan en Ferrolterra o Eume, y algunas aprovechan este encuentro para dar a conocer sus nuevos productos. Queixos Brigantia, de San Sadurniño, presentará un queso tierno, de pocos días y envasado al vacío, y uno picante, madurado, como explica Javier Graña, responsable comercial. «A xente busca cousas novas e intentamos sacar produtos que nos aporten máis marxe comercial», indica. Esta empresa familiar, en funcionamiento desde hace poco más de cuatro años, elabora requeixo, queso fresco y cremoso, y las variedades Lar de lares, similar al del país, y Grei de Breogán, «tipo Gouda». Sobre la feria, subraya «a publicidade que supón» para la marca, por encima incluso de las importantes ventas de la jornada.

La Cooperativa Campo Capela pretende potenciar su queso de invierno. «Es de temporada, solo se hace con la leche que dan las vacas entre octubre y marzo, que tiene más proteína. La producción es limitada y se conserva bastante tiempo porque es curado», señala Ana Vence, gerente de la sociedad. Tampoco faltarán referencias como el mouro, multipremiado, el de chorizo celta, el tetilla o el de país, y el requeixo.

«Quiero destacar que somos productores de leche, con nuestras propias vacas, en el entorno del río Eume. Es una fórmula respetuosa con el medio ambiente, que contribuye a la sostenibilidad. En Galicia se potenció muchísimo la producción industrial [...]. Esta es una zona de queserías, pero la mayoría compran la leche a otras explotaciones», apunta. «La feria de Moeche está muy bien orientada, disfrutan los queseros y disfruta el público», elogia Vence.

Lácteos O Casal, de San Sadurniño, comercializa requeixo, kéfir —«el único gallego sin lactosa», aclara Rocío Lamas, representante de esta firma familiar con cerca de 30 años de trayectoria—, el queso cremoso, el fresco, el madurado y el de barra. «Intentaremos fabricar el queso madurado sin lactosa, porque en el mercado ahora solo hay queso de barra loncheado para personas con esta tipo de intolerancia», avanza.

Ana Prieto, directora de Queserías do Eume, en As Pontes, exhibirá toda su gama de derivados lácteos en Moeche. «Es una feria muy buena, que ya arrancó muy bien. Hablas con mucha gente, con otros queseros, intercambias experiencias...», subraya. En su puesto se podrá encontrar toda la gama de productos de la marca. «Es un sitio muy bueno para darles visibilidad [...], este año tenemos especial interés en que la gente pruebe los premiados [el Mirador do Eume, curado de cuatro o cinco meses, y A Zoca, ahumado, reconocidos en los World Cheese Awards 2019]», comenta. El del país, el gallego (conocido ahora como Dona do Castro), el tetilla y el de barra completan la oferta, con el requesón.

En la explotación Queixos Sanjurjo, de Bardaos (San Sadurniño) llevan cerca de ocho años elaborando dos «produtos lácteos tradicionais», queso fresco y requesón, que comercializan en pequeñas tiendas locales de la zona. «Dedicabámonos á gandaría e polos baixos prezos do leite buscamos saída no queixo fresco e na horta», cuenta Luis Sanjurjo, al frente de la empresa.

Lácteos de Moeche también estará presente. De esta fábrica sale la nueva variedad de queso ecológico, el tradicional Queixo de Moeche (equivalente a un semigraso holandés), el gallego (cremoso), el de barra (en este formato o loncheado), el de tetilla y una línea semigrasa y baja en sal. Junto a las marcas citadas, figura en la lista de participantes la granja Lavandeira, de Moeche, que produce leche ecológica y que realizará en la nave del mercado una degustación de leche y de yogures. De hecho, José Luis Pena y Pilar Carrodeguas proyectan comenzar a elaborar requeixo natural, yogur, queso cremoso y queso fresco.