La historia del zapatero y la costurera

ana f. cuba

mañón / la voz 21/11/2019 10:33 h

Al pie del puente de Ribeiras do Sor, en Mañón, hay un lavadero pintado de color azul. Un poco más arriba, aún en el lugar de A Ponte, está la casa de Josefina Martínez Balseiro, Fina, y de Teodoro Díaz Martínez. Es blanca, parece recién pintada, y las persianas están bajadas. Aquí vivieron hasta hace un mes. «El non se atopaba ben, tiña moitos achaques, e fóronse para a casa da filla, na Coruña», contaba ayer un familiar. «E o luns pola mañá morreron, el ás sete e ela ás nove», relató sin querer creérselo. Teodoro falleció mientras dormía y Fina sufrió un infarto al descubrir que su marido se había muerto.

La ambulancia llegó en seguida, pero ya no hubo tiempo. Teodoro tenía 87 años y su mujer, 85. Los dos nacieron en Ribeiras do Sor y compartieron más de seis décadas de vida. Ya casados emigraron a Suiza y poco después regresaron para asentarse cerca del río, donde habían crecido. Él era zapatero y ella costurera. A pocos metros de su vivienda montaron el taller y allí trabajaban, los dos entre agujas: él con el esmeril y la bigornia y ella con el dedal y la máquina de coser. Fina formó a decenas de modistas de ambas orillas del Sor en los municipios de Mañón y O Vicedo.

La madre de Fina, María Balseiro Rodríguez, los ayudó a criar a su hija, Montse, que tanto los ha cuidado, a ellos y a su abuela. María se murió el 30 de enero, a poco más de un mes de cumplir los 106 años. Su hija atribuía la buena salud y la longevidad de su progenitora «á tranquilidade». Fina, una mujer de gesto dulce y aspecto frágil -solía bromear sobre la fortaleza de su madre, ya centenaria- la atendió hasta el final, junto a su marido, un hombre reservado y afable. «Queríalles ben todo o mundo», comentaban ayer en Ribeiras do Sor.

El fallecimiento de una pareja con menos de dos horas de diferencia se considera excepcional, pero sí puede tener alguna explicación médica. «El estrés postraumático y la emoción pueden desencadenar un infarto en una persona con una predisposición», señala una doctora. Insiste en que «tiene que ser gente con patologías previas», incapaz de sobrevivir a su compañero, «por el sobresalto y el nerviosismo que les provoca la pérdida, como también puede ocurrir ante una catástrofe, un terremoto o una situación de violencia, algo inesperado».

Diego Rodríguez, trabajador social del Concello de Cerdido, no ha conocido ningún caso similar, pero sí ha oído a personas mayores que viven solas, sobre todo mujeres, «manifestar o desexo de morrer, de querer rematar co calvario da soidade». Al perder a su cónyuge, casi siempre tras décadas de convivencia, les cuesta sobrellevar el vacío. «Chega un momento no que non teñen ganas de vivir, transmítenche esa emoción de derrota, de non querer seguir adiante, de non ter ningún motivo para pelexar... Iso si o teño escoitado», recalca.

Cuando María sopló las velas del centenario el 10 de marzo del 2013 en la tarta que encargó su sobrino Alfonso, su hija comentaba que «o amor dela» era Perla, la perrita que se recostaba junto a ella en el sofá. Fina escuchaba atenta el relato de su madre: «O meu home e mais eu eramos pobres coma as ánimas, pero non envexamos a ninguén [...]. Non tiñamos nada, pero tiñámolo todo, amor». En el 103 cumpleaños, mientras María evocaba las fiestas de su juventud o el viaje a Cuba de su marido, con solo 16 años, Fina desveló que «moitas veces éntralle pena e cáelle unha bágoa, di: “Non é por min, non me importa morrer, quero marchar para que vós vivades un pouco”».

El cuerpo reacciona al conocer una noticia que resulta dolorosa

No es frecuente, pero las reacciones que se producen en el cuerpo cuando se recibe una noticia luctuosa pueden provocar un estrés tan agudo que llegue a desencadenar un episodio cardiológico potencialmente mortal, especialmente en pacientes de riesgo, bien por su edad, bien por sus patologías previas.

«Sufrir esa situación estresante libera no corpo unha serie de sustancias, sobre todo catecolaminas, adrenalina, noradrenalina... que teñen un efecto taquicardizante para o corazón, aumentan a presión arterial, favorecen a trombose, e iso pode desencadear, nun número pequeno de casos, un infarto», explica Óscar Díaz Castro, presidente de la Sociedad Gallega de Cardiología.

Díaz Castro señala que se trata de situaciones infrecuentes. También que es difícil medir el riesgo concreto, ya que hay grandes diferencias en la manera de reaccionar de cada persona. «Hai persoas que, sen saber moi ben por que, experimentan unha reacción física esaxerada que non ocorre noutras, producindo o seu corpo substancias que poden levar a unha cardiopatía por estrés», abunda. Sí se observa cierta tendencia a que esa mayor reactividad se dé entre las mujeres que han pasado la menopausia.