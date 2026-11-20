José Manuel Rey Varela: «A ningún demócrata le molesta dar cuentas a las Cortes, salvo a Sánchez»
REDACCIÓN / LA VOZ
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El cabeza de lista del PP al Senado por A Coruña admite que ser alcalde de Ferrol tiene un coste personal y familiar que «no puede ser eterno»20 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Habla con pausas y silencios desde la ciudad naval, el único bastión urbano del PP en Galicia. Tras dos mayorías absolutas, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ve su trabajo de senador como