La ciudad naval, abierta al mar. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, eligió ser retratado junto al dique de la Campana. CARLOS CARBALLEIRA

Habla con pausas y silencios desde la ciudad naval, el único bastión urbano del PP en Galicia. Tras dos mayorías absolutas, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ve su trabajo de senador como