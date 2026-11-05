El golpe antidroga a los Chaquetas de Ferrol se salda con doce detenidos: coca, Ferraris y engaños con cemento

Guardia Civil / Vigilancia Aduanera

Con el descabezamiento del clan de los Chaquetas, uno de los más peligrosos en el crimen organizado, se salda la llamada operación Petronium-Heracles. Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria acaban de publicar un comunicado conjunto en el que confirman que el operativo se cerró finalmente con doce personas detenidas. Ocho de ellas ya ingresaron en prisión, y a mayores hay otras dos personas investigadas que no fueron arrestadas. La trama enlazaba el suministro de droga desde las Rías Baixas con el poblado de los Chaquetas en Ferrol, cuyos miembros tenían sus propios narcopisos en Narón. El cabecilla era un capo de Narón, procedente de los Chaquetas, que llamaba la atención por su elevadísimo nivel de vida. Tal y como publicó este diario, además, se confirma que uno de los detenidos era agente de las fuerzas de seguridad.

Esta red dedicada a la distribución y vuelcos de droga en Galicia llegaba a engañar a los compradores con los estupefacientes. El caso más evidente es el engaño a un vecino de Narón, que llegó a entregar la suma de 255.000 euros por 30 kilos de supuesta cocaína. Finalmente, 29 de los kilos resultaron ser cemento en polvo.

1/14 Coches de alta gama en la operación antidroga de Narón Guardia Civil 2/14 Registros en la operación antidroga de Narón Guardia Civil 3/14 Registros en la operación antidroga de Narón Guardia Civil 4/14 Operación antidroga de la pasada semana en Narón Guardia Civil 5/14 Registros en la operación antidroga de Narón Guardia Civil 6/14 Armas incautadas en la operación antidroga de Narón Guardia Civil 7/14 Coches incautados en la operación antidroga de Narón Guardia Civil 8/14 Dinero incautado en la operación antidroga de Narón Guardia Civil 9/14 Coches incautados en la operación antidroga de Narón Guardia Civil 10/14 Coches incautados en la operación antidroga de Narón Guaardia Civil 11/14 Dinero incautado en la operación antidroga de Narón Guardia Civil 12/14 Armas incautadas en la operación antidroga de Narón Guardia Civil 13/14 Armas incautadas en la operación antidroga de Narón Guardia Civil 14/14 Armas incautadas en la operación antidroga de Narón Guardia Civil Gran operación antidroga en Narón Guardia Civil / Vigilancia Aduanera

Atrás quedan nueve meses de investigación que finalizaron con 17 entradas y registros, con incautación de cocaína, hachís, MDMA y heroína; además de seis armas de fuego, grandes cantidades de munición, 138.000 euros en efectivo y doce vehículos (varios de ellos de alta gama). Entre estos últimos había Ferraris y Lamborghinis, que el capo de Narón conducía ostentosamente entre Ferrol y Narón además de guardar en un garaje de la carretera de Castilla. A todos los implicados se les atribuye la presunta comisión de numerosos delitos como tráficos de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y receptación.

Según indican Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y Policía Nacional, «la operación comenzó con la investigación sobre un joven de Vilagarcía de Arousa, que se valía de otras personas para realizar transportes de cocaína y gestionar plantaciones de marihuana en la provincia de A Coruña». Los investigadores comprobaron que se relacionaba con vecinos de Ferrol y Narón, «conocidos por su vinculación al crimen organizado, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas». Ahí entraban los conocidos cabecillas de los Chaquetas, liderados por tres hermanos. Uno de ellos ya fue detenido en enero en otro operativo antidroga de Narón, donde hubo detenciones como la de una empresaria que era testaferro del clan. Ahora fueron arrestados y encarcelados los otros dos hermanos, que conducían vehículos de alta gama y mantenían un alto nivel de vida.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Lola Amado, portavoz de la Guardia Civil Guardia Civil

Los vuelcos de droga se llevaban a cabo «con acciones violentas contra otros clanes vinculados al tráfico de drogas mediante el uso de armas para sustraer droga o dinero». La droga se entregaba en la pontevedresa comarca de O Salnés, en las ciudades de Ferrol, Narón, A Coruña y en la localidad de Betanzos. También se transportaba a Zamora, y hubo un registro en un cuarto piso de A Coruña tras numerosas quejas vecinales por venta de estupefacientes.

Tres de los miembros de la organización criminal fueron detenidos precisamente cuando entregaban cocaína en O Salnés con destino a Betanzos, en esta localidad se interceptó el vehículo y su juzgado decretó el ingreso provisional sin fianza. Otros cinco fueron enviados a prisión posteriormente. «Entre los inmuebles inspeccionados destacan una morada en Narón, empleada como casa guardería para ocultar armas, droga y dinero ilícito», indican los investigadores. Precisamente, esta vivienda aparece en el vídeo compartido por las fuerzas de seguridad: en él residía la vendedora de cupones del campamento de los Chaquetas. Toda la investigación fue tutelada por la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción de Betanzos, con la colaboración del fiscal delegado Antidroga de A Coruña. El comunicado no lo indica, pero entre los detenidos hubo un agente de las fuerzas de seguridad, un dato que posteriormente confirmaron desde uno de los cuerpos.