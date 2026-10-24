Sergio y Loky, los mejores rescatadores de Europa: «Es un perro diez para salvar vidas»

Sergio Barreiro y su perro Loky, medalla de oro en los campeonatos de Europa en una imagen tomada en los entrenamientos en el ferrolano cuartel de Sánchez Aguilera. Carlos Carballeira

Con muchísimas ganas de trabajar llegó Loky a este mundo: un vivaracho pastor alemán, «mimoso, bueno y siempre activo». Su compañero es el bombero ferrolano Sergio Barreiro, ambos forman parte de una estirpe de campeones. Y juntos se han convertido en los mejores rescatadores de Europa, con medalla de oro en los últimos Juegos Europeos de Policía y Bomberos (Vigo). El espíritu de lucha les viene de Casaga, la unidad canina de rescate Cans de Salvamento de Galicia que nació hace 24 años en Ferrol y en la que colaboran. Pero por su sangre ya corría desde que nacieron el ADN salvador: «Mi padre es Alejandro Barreiro, bombero jubilado y presidente de Casaga, y Loky es hijo de Thor, también jubilado y que ya fue campeón europeo en 2024». Cada día se entrenan para localizar a desaparecidos, en una labor desinteresada que realiza Casaga en escenarios como el terremoto de Turquía o la dana de Valencia. «Y a mi lado no puedo tener un mejor compañero, un perro diez (hijo de otro perro diez) cuya misión es salvar vidas».

Cuando Loky ve a Sergio con la ropa de trabajo, ya se pone como un cascabel: «Se alegra muchísimo, él solo quiere ayudar en todo lo que pueda». El bombero tiene 30 años, su perro cuatro y ya está iniciado desde 2025; por lo que puede colaborar en búsquedas y rescates como la de una persona en Ortigueira que finalmente fue hallada muerta. Su padre Thor sopla doce velas en noviembre, «y durante su trayectoria nos ayudó a encontrar a cuatro personas con vida en el rural del norte gallego; algo muy difícil porque es como buscar una aguja en un pajar». Para lograr la medalla de oro y convertirse en los mejores de Europa (modalidad de rescate K9 en estructuras colapsadas), el dúo ferrolano tuvo que localizar a cuatro víctimas en una escombrera de 3.500 metros cuadrados y en un tiempo máximo de ocho minutos con numerosas trampas.

Alejandro con Lola, Diego con Rumbo, Luis con Cora y José Luis con Pepa; todos de Casaga. Carlos Carballeira

Una labor altruista

En la asociación voluntaria Casaga, los participantes (bomberos, personal civil y guías caninos) realizan una labor totalmente altruista. «Cada uno vive con su perro lógicamente, yo tengo a Loky y a su padre Thor; era difícil cambiar de ciclo después de un perro tan bueno pero la verdad es que el pequeño no lo pudo hacer mejor, es muy fiable para tratar de hallar a desaparecidos en el medio rural», explica Sergio. Entrenan cada día con la asociación, pero también a diario en casa para ganar más atención, obediencia o preparación física.

Para este reportaje, quedan en la zona de entrenamientos (el antiguo cuartel de Sánchez Aguilera) con otros cuatro miembros de Casaga: Alejandro Barreiro (padre de Sergio) con su perra Lola (también tiene a Bugui y Nika), José Luis García con Pepa, Luis Vila con Cora y Nala, y Diego Rocha con Rumbo.

Los mejores rescatadores son pastores alemanes, pastores belgas, border collie y labradores. Incluso con su forma de actuar, los perros ayudan a detectar de lejos si el desaparecido está vivo o muerto. Voluntarios y canes están siempre preparados para las llamadas del servicio de emergencias 112. Según explica Alejandro Barreiro, presidente de Casaga, «antes de Loky y Thor ya tuvimos a una perra campeona de Europa, Anka en 2019». Estas competiciones sirven para entrenarse ante grandes retos humanitarios: «Estuvimos ayudando en el terremoto de Turquía, las inundaciones de Libia, la dana de Valencia o las explosiones del almacén pirotécnico de Tui». Sus perros se especializan en desapariciones humanas, en grandes áreas y en derrumbes de edificios: «Tienen instintos de caza muy altos, capacidad de adaptación al medio, ganas de trabajar y motivación».

Los momentos más dramáticos

En Casaga, asisten tanto en rescates en Galicia (sobre todo en el rural con mayores enfermos, pero también en colapso de inmuebles) como en grandes emergencias en España y en el resto del mundo. «Lo más complicado lo vivimos en Turquía, nos llevaron a Adiyaman (una ciudad del tamaño de Vigo) con el 90 % de los edificios derrumbados y un gran olor a muerto, allí acudimos con los Bomberos de Ferrol». Observa Alejandro que «la relación voluntario-perro es un binomio, dura toda la vida, uno sabe cuándo el otro se pone nervioso». O cuándo loquea de contento, como Loky al ver los escombros del Sánchez Aguilera: «Porque él nació para ayudar a los demás».