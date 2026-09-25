La humanidad se impone a la política en Ferrol: el PSOE renuncia a un voto para que un concejal del PP no tenga que seguir el pleno desde el hospital

El grupo municipal del PSOE, en primera fila, en la sesión del pleno ordinario del mes pasado. Carlos Carballeira

La política todavía deja margen para la sorpresa. La humanidad se impuso en el pleno de Ferrol con un inusual gesto, todavía más llamativo en el convulso contexto general de enfrentamiento partidista. El grupo municipal del PSOE renunció este jueves al voto de uno de sus siete concejales para que el PP pudiese garantizarse igualmente la victoria en todos los puntos. El gobierno popular cuenta con 13 de los 25 concejales del arco municipal, una mayoría absoluta que le garantiza imponer su postura en todas las votaciones. Sin embargo, ayer no estaban presentes dos de ellos: la concejala de Urbanismo, Blanca García Olivares, y el concejal de Xuventude e Festas, Arán López Martínez. Este último fue recientemente padre de una pequeña que permanece ingresada en el hospital desde su nacimiento, hace una semana. Con once concejales presenciales, la oposición ganaba en número, al sumar doce entre los siete del PSOE, los tres del BNG y los dos de Ferrol en Común. Ante esta situación, el gobierno local echó mano del reglamento para que Arán López pudiese seguir la sesión y emitir su voto a distancia. Con ello, el PP sumaba los doce votos que lo equiparaba a la izquierda, pero jugaba con la baza del desempate que le otorga el voto de calidad del alcalde.

Y así arrancó la sesión. Una pantalla instalada en el salón de plenos mostraba al edil en las instalaciones hospitalarias, mascarilla incluida. Pero ya en pleno debate de la aprobación de la Conta Xeral del 2025 saltaba la sorpresa. En la primera intervención del PSOE, su portavoz, Ángel Mato, tomó la palabra para realizar el inusual ofrecimiento. Tras felicitar por su paternidad «ao compañeiro» Arán López, se dirigió al alcalde para exponer que «se vostedes non teñen inconvinte, nós non temos inconvinte en non emitir un dos nosos votos, e que Arán poda dispoñer da súa vida particular no hospital ou na súa casa (...) e que non teña que estar pendente do pleno e atendendo dúas cousas ao mesmo tempo», explicó. «Para que quede claro: un concelleiro [del PSOE] non emitiría ningún voto, para que non houbera problemas», incidió Mato, y que el PP pudiese hacer valer su mayoría a lo largo de toda la sesión, como así fue finalmente.

La sorpresa se reflejaba en los rostros de las bancadas de ambos lados del arco municipal, y también entre el público. El alcalde, José Manuel Rey Varela, aceptaba el ofrecimiento: «Creo que o agradecemos moitísimo», expresó con una sonrisa. «Sobre todo, o agradecerá non o concelleiro, pero si a súa familia», prosiguió, anunciando que el edil continuaría «un rato» siguiendo la sesión y que «despois xa se desconecta, se lles parece». Pidió también que se indicase qué concejal sería el que no emitiría el voto: «Para que lle invite a algo», bromeó. Y el edil sacrificado fue Julián Reina. Durante toda la sesión se abstuvo a la hora de votar, un gesto que motivó continuas alusiones y guiños a lo largo del pleno ferrolano, más acostumbrado a la crispación que a la humanidad.