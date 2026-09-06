Muere una mujer de 72 años en la playa ferrolana de San Xurxo

Imagen de archivo de la playa de San Xurxo, en Ferrol Ángel Manso

Una mujer de 72 años ha perdido la vida este domingo en la playa de San Xurxo, en Ferrol. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencias y los equipos de rescate, nada se pudo hacer por salvarla.

El 112 Galicia recibió la voz de alarma minutos antes de las 18:00 horas. Fueron los propios socorristas del arenal ferrolano quienes alertaron de que una persona se encontraba flotando en el agua, a una distancia aproximada de 50 metros de la orilla. De forma inmediata, el Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia activó el protocolo correspondiente y movilizó a un amplio dispositivo, solicitando la intervención urgente del 061, Policía Nacional, Policía Local de Ferrol, Protección Civil y Guardia Civil.

Por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias exactas que rodearon este trágico suceso, que se encuentra bajo investigación policial, aunque testigos presenciales relataron que la mujer se encontraba en una roca minutos antes de que la vieran flotando en el mar. Los socorristas se lanzaron enseguida al agua para socorrerla, tanto a nado como sobre tablones, pero al alcanzarla comprobaron que carecía de pulso. Nada más llegar a la orilla, iniciaron las maniobras de reanimación junto con un médico y una enfermera que se encontraban en la playa. Lamentablemente, los esfuerzos resultaron infructuosos y los servicios de emergencias solo pudieron certificar su muerte.