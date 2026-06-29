Audasa acomete el desbroce del talud con maleza que denunció una familia de Ferrol: «¡Al fin!

Un operario desbrozando ayer en la finca afectada CARLOS CARBALLEIRA

Desde las nueve de la mañana de ayer cinco operarios de una firma auxiliar de Audasa trabajan ya desbrozando el talud del puente del camino de O Espiño, sobre la autopista AP-9 en Ferrol. Lo hacen después de que la semana pasada una familia que vive al lado denunciase, tal y como recogió La Voz el día 23, que lleva dos décadas peleando por la limpieza de la maleza. «¡Al fin! No nos lo podemos ni creer, que haya sido tan rápido algo que llevábamos veinte años reclamando», comenta agradecido José Manuel Porto. Sintiéndose «desesperados», «olvidados» y «desprotegidos», la familia denunció la semana pasada los problemas que llevan padeciendo dos décadas al residir al lado de este talud repleto de maleza del que nadie se hacía cargo. Como la proliferación de ratas «grandes como conejos», árboles de gran porte que llegaron a afectar al tendido eléctrico o hasta maleza que dificultaba la visión cuando salía de casa con el coche. «Un día, un conductor va a tirar una colilla y va a prender todo», advertía.

Porto explica que ya se personaron el viernes en su casa para comunicarle que iniciarían los trabajos. «Tres personas comenzaron ya el desbroce, aunque me indicaron que volverían con más maquinaria para limpiarlo todo bien y eliminar los árboles», indica el vecino afectado.

El problema de la maleza en este talud se ha ido agravando con el paso de los años porque tras la construcción del puente, ninguna entidad se ponía de acuerdo en quién era responsable del terreno, si el Concello o Audasa. La situación se volvió complicada hasta tal punto que Jose Manuel se encargaba de desbrozar él mismo la parte de este terreno más pegada al muro de su finca. «Pero los años pasan y yo ya no estoy igual de la espalda», comenta. Hasta que las instituciones le ratificaron que la concesionaria de la autopista debía encargarse. Y es estos veinte años, hasta ahora, solo habían intervenido un par de veces para desbrozar. La semana pasada Audasa confirmó que este terreno estaba dentro de la planificación de desbroces.