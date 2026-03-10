El Gobierno condena la acción de la Policía Armada en 1972 en Ferrol: dos asesinados, cien heridos, cien despedidos
FERROL / LA VOZ
FERROL CIUDAD · Exclusivo suscriptores
El Consejo de Ministros aprueba una declaración institucional de reconocimiento a las víctimas del 10 de marzo, denunciando «la actuación desproporcionada» de los policías franquistas y defendiendo su «compromiso con la verdad»10 mar 2026 . Actualizado a las 13:22 h.
El 10 de marzo de 1972, los trabajadores del naval Amador Rey y Daniel Niebla madrugaron para acudir al astillero y ser asesinados por la policía franquista. Así lo inmortalizaba Uxío Novoneyra en tres versos: