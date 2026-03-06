Veinte años sin saber quién mató al portero de la discoteca más famosa de Ferrol

Patricia Hermida Torrente
patricia hermida FERROL / LA VOZ

FERROL CIUDAD

La discoteca Zebra, en la que trabajaba el portero, en una imagen tras el crimen; actualmente ya lleva años cerrada.
El crimen de Jesús Rivas es uno de los que quedan por resolver en Galicia. Acabó como accidente laboral, con la familia recibiendo solo 21.000 euros

07 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Toda la noche de Ferrol giraba en torno a Zebra. Así lo recuerdan los que fueron jóvenes entre los años 90 y los primeros 2000. Aquella discoteca equivalía a cruzar el Rubicón en plena madrugada,

