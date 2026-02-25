Condenados a 18 años de cárcel los dos asesinos de la ferrolana Matilde Muñoz, a la que robaron 155 euros
FERROL / LA VOZ
FERROL CIUDAD
La mujer de 72 años fue asfixiada en su habitación de hotel en Indonesia por un trabajador y un extrabajador del establecimiento; el sobrino de la gallega se da por satisfecho «teniendo en cuenta el infierno que supone una cárcel en Indonesia»25 feb 2026 . Actualizado a las 12:17 h.
A 18 años de cárcel acaban de ser condenados los dos asesinos de la ferrolana Matilde Muñoz. La mujer de 72 años se encontraba en el pasado verano en un hotel de Indonesia, cuando un