Fallece el joven de 19 años afectado por inhalación de humo en el incendio de Recimil

JOSE PARDO

El joven de 19 años herido en el incendio de un piso en el barrio de Recimil, en Ferrol, falleció ayer domingo en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) «debido a la gravedad de las lesiones que presentaba». El parte médico del Sergas confirma que la causa de la muerte fue la intoxicación por inhalación de humo. Había sido trasladado allí el jueves de madrugada, después de que los bomberos lo sacaran de la vivienda incendiada en parada cardiorrespiratoria. El resto de los afectados, la mujer de 24 años y su hijo de 3 años, continúan ingresados con pronóstico grave, la madre, y reservado, el menor.

El fallecido, de iniciales D.G.V. y 19 años de edad, había llegado al Chuac con pronóstico grave. Pese a los esfuerzos de los sanitarios por salvar su vida, nada se pudo hacer para que se recuperase de las lesiones. El joven se encontraba inconsciente dentro de la vivienda cuando los efectivos del S.P.E.I.S. de Narón —que acudieron como refuerzo esa madrugada— lo sacaron del edificio, situado en el número 7 de la calle Álvarez de Sotomayor, en el barrio de Recimil. Estaba ya en parada cardiorrespiratoria y, tras practicarle las maniobras de reanimación en la calle, fue trasladado al Chuf y, automáticamente, derivado al hospital de A Coruña debido a la gravedad de las lesiones.

El parte médico del Sergas señala también el estado de los otros tres heridos en el incendio. La mujer de 24 años e iniciales J.M.A.N. continúa ingresada en estado grave en el Chuac con quemaduras de segundo grado, con afectación del 5 % del cuerpo, y quemaduras en manos y pies. Su hijo, de 3 años, permanece en la UCI Pediátrica con pronóstico reservado.

Por su parte, el bombero del parque municipal de Ferrol, de iniciales A.P.P. y 49 años, que sufrió la amputación de una pierna durante las maniobras de rescate, fue trasladado a planta y evoluciona favorablemente. El incendio, que según los primeros informes del cuerpo de bomberos tuvo su orgen en un radador en la vivienda afectada, se declaró hacia las 5.45 de la mañana del pasado jueves, 19 de febrero, cuando solo había cuatro efectivos de guardia. Desde diciembre, los bomberos reclaman más efectivos y muestran su desacuerdo con la nueva Relación de Puestos de Trabajo. Avisaron continuamente de que llegaban a hacer turnos de tres o cuatro personas, una vez que renunciaron a realizar horas extras.