La joven detenida en Ferrol por radicalización yihadista acopiaba material para hacer cinturones explosivos y enviaba dinero al Dáesh en Siria

POLICÍA NACIONAL

La joven detenida en Ferrol por presuntos delitos relacionados con la radicalización yihadista se formaba en la elaboración de explosivos, con manuales y materiales para la autocapacitación que eran proporcionados por miembros de la organización terrorista Estado Islámico ubicados en Siria. La Policía Nacional desveló este sábado detalles de la operación contra el terrorismo yihadista llevada a cabo el pasado martes en el barrio ferrolano de Recimil, en la calle Ortigueira, y en Cartagena (Murcia), donde fue detenido un hombre. Según detalla el cuerpo de seguridad, se arrestó a ambos por su presunta participación en los delitos de enaltecimiento, autoadoctrinamiento y adoctrinamiento a terceros y financiación del terrorismo. Detallan que los detenidos utilizaban las redes sociales para divulgar todo tipo de contenidos afines a la organización terrorista Dáesh.

La investigación comenzó en febrero del 2025, cuando los agentes detectaron la presencia de una persona radicalizada, que divulgaba todo tipo de material yihadista, afín a las proclamas de Dáesh. Tras las primeras pesquisas, los agentes comprobaron como, además, estaba haciendo acopio de manuales y materiales para la autocapacitación en la elaboración de explosivos, cinturones explosivos y detonadores, proporcionados por miembros de la organización terrorista ubicados en Siria. Según detalla la Policía Nacional, la investigación pudo relacionar a esta persona, «muy radicalizada», con otro sujeto con el que compartía los dogmas terroristas y que también «utilizaba las redes sociales como altavoz de Dáesh». Además, el cuerpo nacional de seguridad incide en es «significativo» el envío de dinero que ambos detenidos realizaban a favor de grupos terroristas afincados en zona de conflicto, «dejando patente su interés por financiar la causa armada».

Durante la operación del martes los agentes practicaron tres registros domiciliarios, donde intervinieron numeroso material electrónico y documentación que está siendo analizada por los especialistas, así como una bandera de la organización terrorista.

La investigación la desarrollaron agentes de la Comisaría General de Información, con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Murcia y A Coruña y las Brigadas Locales de Información de Ferrol y Cartagena. Fue dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. También se contó con el apoyo de Europol y las autoridades iraquíes.

Este viernes los arrestados eran puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6, y su titular decretaba el ingreso en prisión y sin fianza de la mujer detenida en Ferrol.