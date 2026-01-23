Prisión sin fianza para la joven detenida por financiación del terrorismo yihadista en Ferrol

El momento de la detención Gustavo de la Paz | EUROPAPRESS

Prisión provisional y sin fianza para la joven detenida en Ferrol el pasado martes, dentro de un operativo contra el yihadismo. Así lo decretó el juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, tras tomarle declaración esta mañana. A la mujer se le atribuyen los delitos de financiación del terrorismo yihadista, autoadoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo. Y fue arrestada en el barrio de Recimil.

Durante el operativo también fue detenido un vecino de Cartagena (Murcia), que quedó en libertad provisional tras prestar declaración esta mañana. El operativo fue coordinado desde Madrid y desarrollado por agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional.

Según informa la agencia Efe, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía tras tomar declaración a los dos detenidos. Además de los arrestos del martes, se realizaron entradas y registros en viviendas de Cartagena y Ferrol.

La investigación corrió a cargo de la Adiencia Nacional y de la Comisaría General de Información. El arresto de Ferrol se realizó en una vivienda de la calle Ortigueira del barrio de Recimil, de donde salió la mujer esposada y con la cabeza tapada. Los agentes se llevaron de allí cajas con material determinante para dicha investigación.