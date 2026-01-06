El hijo de un recluso gallego del franquismo exento de cargos anima a más familias a «presentar una reclamación»

Pepe Varela, hijo de José Varela Cachaza, encarcelado en 1942 por tener un texto escrito por un socialista.

Tras la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Ferrol del pasado 4 de diciembre en la que se anulan los cargos contra José Varela porque en el año 1942 tenía un texto de Indalecio Prieto, uno de sus hijos, Pepe Varela, insta a más familias en esta situación a seguir sus pasos y «presentar una reclamación». El veredicto, pionero en Galicia, dejó una sensación agridulce en la familia Varela. Aunque para su hijo Pepe fue como sacarse una espina tras tantos años de lucha, reconoció a Europa Press que siente «pena porque ninguno de sus padres haya podido vivirlo».

Cuatro años antes del estallido de la primera guerra mundial, en el 1910, nació José Varela Cachaza. Debido a un conflicto nacional fue condenado a 20 años de cárcel. El delito de poseer un texto del socialista Indalecio Prieto derivó finalmente en tres inviernos interno en el castillo de San Felipe de Ferrol. 83 años después de su entrada en prisión, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Ferrol declaró nula la condena que le fue impuesta en mayo del 42. Junto al ferrolano, quedó exento de cargos Miguel Mendiguchía, fusilado en 1936.

En la prisión ferrolana comían de primero sopa «sin agua» y de segundo patatas. Uno de sus hijos, Pepe, relató cómo, tras rebelarse al alcaide con motivo de la hambruna, la propuesta del encargado de la prisión de darles un único plato más contundente fue declinada por parte de los reclusos. «Tenían la convicción de que si les daban uno al principio iba a ser un poquito mejor, pero después acabaría siendo igual que el segundo (plato) que tomaban en aquel momento». Las reivindicaciones en las prisiones franquistas gallegas no eran habituales y, cuando se producían, solían tener un carácter simbólico.

Dos familias de Ferrol logran por primera vez en Galicia que anulen consejos de guerra del franquismo: «Gran emoción» Patricia Hermida

Varela padre llegó a ser campeón de boxeo de Galicia antes de ser encarcelado. Y, pese a haber protagonizado cientos de combates, siempre les contó a sus hijos que la vez que «peleó con más rabia» fue cuando otro interno trató de lastimar a un compañero de barracón. Este colocó un clavo en la colchoneta sobre la que dormía y a la que, habitualmente, accedía dejándose caer en plancha con una pirueta.

Pepe recalca que su padre nunca les ocultó su pasado. Es más, que contase anécdotas era de lo más habitual para ellos. Varias de ellas se le han quedado «grabadas en la memoria». «Había un preso analfabeto que le pidió a mi padre que le enseñase a escribir. Con el tiempo, también le enseñó a sumar y a restar. Le mandaba cuentas y él se las corregía. La madrugada que lo llevaron al paredón a fusilarlo le dijo: "Te quedan las cuentas encima de la cama, que creo que esta vez me salieron bien"», rememora su hijo.

La vida después de la cárcel

José Varela Cachaza quedó libre en 1944, pero no recuperó su trabajo. A su hijo Pepe le prohibieron la lactancia materna en sus primeros meses y el precio de la leche era «un poquito más» que el sueldo que percibía como «peón en la empresa portuaria». La «marca» también fue social y repercutió sobre sus hijos. Pepe no se dio cuenta de ello hasta una vez llegada «la adolescencia». «Cuando llegas a la adolescencia es cuando tomas conciencia de la diferencia de poder adquisitivo de unos y otros. Nosotros nunca tuvimos ni siquiera una moto. Mi padre iba en bicicleta», expuso.

El sentimiento de «inferioridad» que padecieron llevó tanto a Pepe como a su hermano Paco a hacerse comunistas. «Era la forma que encontramos de rebelarnos contra un sistema que veíamos que era claramente injusto», comenta. Su decisión, eso sí, no fue del agrado de su padre, quien se caracterizaba más por ser un «socialdemócrata galleguista». Pepe quiere dar valor a su madre Antonia, pues sin ella no habrían sobrevivido. «Ella cultivaba una huerta detrás de la casa y atendía a las gallinas y al cerdo que teníamos. De noche, además, cosía chaquetones de paño que eran fundamentales para aquella economía precaria», detalla en su conversación con la agencia Europa Press.