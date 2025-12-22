El juzgado cierra la investigación sin procesar al exconselleiro do Mar, que dimitió en junio tras una denuncia por agresión sexual a Paloma Lago

Alfonso Villares cuando anunció su renuncia como conselleiro do Mar en junio del 2025

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol ha dado por concluidas las diligencias de investigación abiertas contra el exconselleiro do Mar Alfonso Villares por una denuncia de agresión sexual a la presentadora ferrolana Paloma Lago. El juzgado declara concluso el sumario al acordar que «no ha lugar al procesamiento» del exconselleiro, según informaron este lunes fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Como parte del procedimiento, el juzgado ha elevado el caso a la Audiencia Provincial de A Coruña, que deberá confirmar o revocar la decisión de la instructora. La denuncia fue presentada por Paloma Lago en un juzgado de Ferrol a finales del año 2024. Se trataba de una denuncia por una agresión sexual por unos hechos que ocurrieron en la casa de la presentadora.

Cuando trascendió el caso, en el mes de junio del 2025, el entonces conselleiro presentó su dimisión «Dimitir para defenderme dunha denuncia da que sei que son totalmente inocente é unha decisión moi difícil, pero estou convencido de que é a correcta», declaró entonces para justificar su renuncia al cargo. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió la decisión tomada entonces por Villares y pidió que hubiese Justicia y que esta fuese rápida. Rueda reconoció en aquel momento su deseo de que Villares pudiese regresar pronto a la vida pública.

Dimite el conselleiro do Mar tras una denuncia por agresión sexual presentada por Paloma Lago manuel varela

Alfonso Villares presentó su dimisión el 4 de junio del 2025 tras serle notificado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que estaba siendo investigado en un proceso judicial que afectaba a lo que él denominó como su «esfera persoal». Hizo pública su dimisión en una comparecencia urgente convocada en San Caetano, la sede central del Gobierno gallego, donde lo arroparon directores xerais y miembros de su equipo, que lo aplaudieron al final. Fuentes del Ejecutivo gallego confirmaron ese día por primera vez que Villares estaba inmerso en una denuncia por agresión sexual presentada por Paloma Lago.

«Son circunstancias da vida privada dunha persoa e non quero que enturben o máis mínimo a confianza da xente nas institucións», indicó Villares en aquella rueda de prensa, en la que no se permitieron preguntas. Afirmó que dimitía para defenderse sin condición de aforado y comparecer ante la Justicia «coma calquera outro cidadán».

Rueda lo arropó desde el primer momento

Ese mismo día, en un acto en Pontevedra, el presidente Rueda reivindicó la «firmeza» de Villares tras su renuncia. «Non son momentos fáciles, pero tamén son momentos de firmeza», declaró Rueda, que mostró su máximo respeto a la Justicia: «Que haxa xustiza e sexa rápida. Máximo respecto a calquera decisión xudicial». El presidente destacó la actitud de Villares, «que decidiu renunciar ao seu aforamento e recibir xustiza por un xulgado ordinario, pensando que será a mellor maneira de acreditar a súa inocencia». Añadió que la dimisión de Villares preservaba «a credibilidade das institucións».

Para Rueda, la dimisión reflejaba un convencimiento profundo de inocencia por parte del exconselleiro y reconoció su deseo de que pueda regresar a la política. «Eu agardo que se faga xustiza e se faga canto antes. Oxalá poidamos recuperalo para a vida pública», reconoció el presidente de la Xunta, que también resaltó la continuidad del normal funcionamiento de su Ejecutivo con el nombramiento de Marta Villaverde, hasta entonces directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, como su sucesora. Villaverde tomó posesión al día siguiente como conselleira do Mar, cargo que sigue ejerciendo en la actualidad.

Marta Villaverde, nueva conselleira do Mar Somos Mar

Rueda supo de la denuncia cuatro meses antes

Al día siguiente de la dimisión de Villares, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, admitió que conoció la denuncia por agresión sexual contra Alfonso Villares en febrero del 2025, cuatro meses antes de que la noticia trascendiese de forma pública. Dijo que el entonces conselleiro le comunicó los hechos tras haber presentado declaración de forma voluntaria en la comisaría de Ferrol. «Dime que é por uns feitos acaecidos un par de meses antes, no mes de decembro [del 2024], e eu o que lle digo é que me informe sobre calquera outra novidade ou pronunciamento por parte da Xustiza», explicó Rueda tras el acto de nombramiento de la nueva conselleira, Marta Villaverde, al que había acudido el Ejecutivo en pleno, incluido el propio Villares.

Rueda aseguró que no volvió a tener noticias del caso hasta el mes de junio, cuando la Xunta recibió una comunicación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia preguntando si el conselleiro era aforado, un trámite necesario cuando se abre una investigación a alguien que cuenta con protección por su cargo institucional. «En canto se produce este avance nós tomamos a decisión que vostedes xa coñecen», dijo Rueda en referencia a la renuncia de Villares.

Rueda destaca a «firmeza» de Alfonso Villares tras su dimisión y expresa «máximo respecto» a la Justicia Manuel Varela

Preguntado por qué no se decidió la dimisión del conselleiro en febrero, cuando Rueda supo que la denuncia era por un presunto delito de agresión sexual, el jefe del Ejecutivo gallego dijo que lo más razonable era esperar a ver qué decisión tomaba el juzgado, ante la posibilidad que se pudiese archivar la denuncia sin hacer una investigación. Una vez confirmada la apertura de diligencias, según Rueda, el ya exconselleiro decidió voluntariamente dar un paso al lado, perder la condición de aforado y defenderse como un ciudadano más.