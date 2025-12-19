Xurxo Gago, ex mecánico de la fragata Extremadura: «Explotó el tanque, y fue como si una ola gigante nos golpeara»

Carla Elías FERROL / LA VOZ

El ex militar Xurxo Gago, en Ferrol.
Dos claveles lanzados a la ría de Ferrol recuerdan a los dos militares fallecidos hace veinte años en la embarcación

19 dic 2025 . Actualizado a las 04:47 h.

Desde hace 19 años, dos claveles blancos lanzados a la ría de Ferrol recuerdan la memoria del cabo primero Francisco Javier Pérez, Pachi, y del marinero Erik Noval. Cada 19 de diciembre, el gesto se

