Xurxo Gago, ex mecánico de la fragata Extremadura: «Explotó el tanque, y fue como si una ola gigante nos golpeara»
Dos claveles lanzados a la ría de Ferrol recuerdan a los dos militares fallecidos hace veinte años en la embarcación19 dic 2025 . Actualizado a las 04:47 h.
Desde hace 19 años, dos claveles blancos lanzados a la ría de Ferrol recuerdan la memoria del cabo primero Francisco Javier Pérez, Pachi, y del marinero Erik Noval. Cada 19 de diciembre, el gesto se