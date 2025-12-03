Rey Varela lamenta en el Senado que Ferrol tenga un tren de 1912: «Todavía circula a 50 kilómetros por hora»

Rodrigo Jiménez | EFE

A partir de la canción Ferrol de Los Limones, el alcalde y senador José Manuel Rey Varela reclamó ayer al Gobierno en el Senado que aporte una solución urgente al ferrocarril: «No nací para perder mi tren, pero el nuestro aún es el inaugurado en 1912 y todavía circula a 50 kilómetros por hora; en el resto de Galicia va a 300». Le respondió el ministro de Transportes, Óscar Puente: «Este Gobierno es el que más hizo por el tren en Galicia, no podemos solucionar tan rápido lo que no hicieron en más de cien años».

La comparecencia del alcalde llegaba tras la manifestación del domingo, en la que 10.000 vecinos convocados por el Foro Cidadán polo Ferrocarril reclamaron un transporte público «do século XXI». «Ferrol crece «ras años muy duros pero ni está conectado con la alta velocidad, y al contrario que el resto de Galicia, nuestra línea aún es la de 1912: sin doble vía, sin electrificar y con traviesas de madera», recordó Rey Varela. Alertó sobre la supresión de frecuencias con A Coruña y de conexiones con Madrid, la falta de estación intermodal y un descenso de viajeros del 38 % desde el 2017.

Como ya le dijo a Alfonso Rueda hace un año, Óscar Puente insistió: «No me olvido de Ferrol. El ADIF redacta un estudio de mejoras en la línea y estamos terminando el estudio informativo para el baipás en Betanzos; en mayo se adjudicó la renovación del ramal de acceso al puerto de Ferrol por 23 millones de euros; con nosotros llegó el AVE a Galicia y movilizamos 93 millones entre Ferrol, Ribadeo y Cudillero».

Con 14 paradas, Ferrol-A Coruña conecta a 600.000 habitantes «con más servicios de media distancia que en el 2019 y un incremento de la demanda de un 70 % este año. También hay más opciones a Madrid», recalcó Puente. Rey Varela impulsará una moción de todos los grupos en el Congreso. Y recordó que el viaje en tren de Ferrol hasta A Coruña se hace en hora y cuarto. En bus son 40 minutos.