Ferrol celebra este mes el primer juicio para anular un consejo de guerra en Galicia: «Sufrió cárcel sin cometer delito»

Patricia Hermida Torrente
Patricia Hermida FERROL / LA VOZ

FERROL CIUDAD · Exclusivo suscriptores

A la izquierda, José Varela Cachaza; a la derecha, sus hijos Pepe y Paco Varela cuando acudieron a hablar con la fiscala de Memoria Democrática
A la izquierda, José Varela Cachaza; a la derecha, sus hijos Pepe y Paco Varela cuando acudieron a hablar con la fiscala de Memoria Democrática Familia Varela y César Toimil

Los hijos de José Varela Cachaza, funcionario y boxeador, ven en esta vista un reconocimiento; «fue condenado injustamente»

14 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Boxeador en sus años mozos, a José Varela Cachaza lo conocían como Varelita en el ring. Sus hijos Pepe y Paco recuerdan que su categoría era el peso mosca, la más ligera, «para púgiles de

