Ferrol celebra este mes el primer juicio para anular un consejo de guerra en Galicia: «Sufrió cárcel sin cometer delito»

A la izquierda, José Varela Cachaza; a la derecha, sus hijos Pepe y Paco Varela cuando acudieron a hablar con la fiscala de Memoria Democrática Familia Varela y César Toimil

Boxeador en sus años mozos, a José Varela Cachaza lo conocían como Varelita en el ring. Sus hijos Pepe y Paco recuerdan que su categoría era el peso mosca, la más ligera, «para púgiles de