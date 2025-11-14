Ferrol celebra este mes el primer juicio para anular un consejo de guerra en Galicia: «Sufrió cárcel sin cometer delito»
FERROL / LA VOZ
FERROL CIUDAD · Exclusivo suscriptores
Los hijos de José Varela Cachaza, funcionario y boxeador, ven en esta vista un reconocimiento; «fue condenado injustamente»14 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Boxeador en sus años mozos, a José Varela Cachaza lo conocían como Varelita en el ring. Sus hijos Pepe y Paco recuerdan que su categoría era el peso mosca, la más ligera, «para púgiles de