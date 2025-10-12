Ferrol busca salida para su nuevo barrio

Rocío Pita Parada
FERROL CIUDAD · Exclusivo suscriptores

Vista del antiguo acuartelamiento Sánchez Aguilera, que ocupa 95.000 metros cuadrados ÁNGEL MANSO

El Gobierno desiste de hacer viviendas asequibles en el antiguo acuartelamiento Sánchez Aguilera, mientras el Concello mantiene el plan para urbanizar la parcela

12 oct 2025 . Actualizado a las 21:54 h.

Desde el principio, fue una pieza clave: nueve hectáreas de suelo donde basar el crecimiento urbano de Ferrol. Crear un nuevo barrio en el antiguo acuartelamiento Sánchez Aguilera, colindante con el centro de la ciudad,

