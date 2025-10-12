Ferrol busca salida para su nuevo barrio

Vista del antiguo acuartelamiento Sánchez Aguilera, que ocupa 95.000 metros cuadrados ÁNGEL MANSO

Desde el principio, fue una pieza clave: nueve hectáreas de suelo donde basar el crecimiento urbano de Ferrol. Crear un nuevo barrio en el antiguo acuartelamiento Sánchez Aguilera, colindante con el centro de la ciudad,