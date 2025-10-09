Una mujer denuncia que tres menores quedaron para pegar a su hija de 13 años

Una madre presentó denuncia en Ferrol por una agresión a su hija de 13 años en Pontedeume. La mujer asegura que los atacantes de su hija son dos niñas (de 14 y 13 años) y un menor de 12. Sucedió el pasado domingo, poco después de las ocho y media de la tarde en pleno centro de la villa, muy cerca del lugar donde la víctima había quedado con una amiga, que también conocía a los supuestos agresores.

«Le dieron una paliza, pero antes la llevaron obligada a una parte oscura del torreón de los Andrade y le pegaron rodillazos en la nariz, además de patadas en el suelo, y la llegaron a desnudar de cintura para arriba», cuenta la progenitora de una menor que está muy afectada por lo sucedido. De hecho, cuando se pudo escapar, corrió hacia una zona donde estaba su abuelo para pedir ayuda. «Mi hija llegó junto a su abuelo con la cara totalmente ensangrentada y con un ataque de pánico», precisa esta mujer, que incluso ha revisado las conversaciones que su pequeña pudo tener con los agresores para encontrar un motivo por este salvaje ataque.

«Tenían un plan»

«No hay nada que mi hija pudiese haber hecho; simplemente tenían un plan y quedaron para pegar a mi hija, como dijeron después. Sabemos que tenían todo orquestado y que la llamaron para agredirla», explica la mujer, a la que han informado de que los agresores incluso se vanagloriaron de esta acción el lunes en el colegio.

La niña necesitó atención hospitalaria por las lesiones, que le dejaron marcas en la cara y una lesión en un pie. Los informes médicos detallan que la pequeña está afectada por una paliza en la que la amenazaron, la agarraron de los pelos y la patearon en el suelo. Asimismo, detallan que las heridas que sufre concuerdan con el relato que la menor hizo de la agresión.