Sfhir, muralista: «Yo era informático pero lo dejé todo por el arte, ir siempre trajeado me deprimía»
Considerado uno de los mejores artistas urbanos del mundo, muestra su amor por la ría de Ferrol; «la adoración es mutua, es mi segundo hogar»11 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Entre la pasión y la estabilidad que da la rutina, Sfhir (Madrid, 1980) se quedó claramente con la primera. A los 24 años dejó su trabajo de informático. Y se consolidó como el mejor muralista