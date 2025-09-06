El gran dolor de las amigas de la ferrolana Matilde Muñoz tras su asesinato: «Ella era valiente, libre y feliz»

Matilde Muñoz, la ferrolana asesinada en Indonesia, en una de las imágenes cedidas por sus familiares y amigos. Cedida

La ferrolana Matilde Muñoz, una mujer viajera y siempre feliz como la recuerda su entorno, fue asesinada en Indonesia (el 2 de julio en la isla de Lombok, supuestamente a manos de un trabajador y un exempleado del hotel en el que se alojaba). Y en medio del gran dolor por su muerte y la desesperación por las incógnitas aún sin resolver, sus amigas han querido recordar cómo era realmente Mati. En una carta enviada al diario El País, redactada por su amiga Aarti Fernández y con la colaboración de testimonios de su llamada «familia viajera», se define así a Matilde: «Vivió como quiso: ella era valiente, libre y feliz».

En esa misiva publicada hoy, la víctima que cumplía 73 años este mes y había llegado en junio a Lombok, donde pasaba largas temporadas, aparece como «la hermana rebelde, la tía viajera, la amiga incansable... y también Karuna, el nombre que eligió cuando descubrió la India y el yoga, dos pilares que marcaron su vida». Este relato sirve para recuperar las raíces de Mati en Ferrol: «Hija de un coronel de la Marina, la más pequeña de tres hermanos, creció entre el orden paterno, una madre cariñosa que cuidaba del hogar y su propia inquietud. Sus hermanos fallecieron, pero le quedaron seis sobrinos y sus hijos que adoraban a su tía abuela Mati». La ciudad gallega aparece en los años de nacimiento de esta mujer como un sitio donde «se respiraba tradición naval y disciplina militar».

A partir de esos destinos militares de su padre, Mati viviría en Cartagena y Madrid. En la capital de España fue secretaria en la Comandancia de la Marina, donde ganó dinero suficiente para comprarse un coche. Y después se marcharía a Londres, para formarse como azafata y seguir persiguiendo su sueño de libertad. Tras surcar los cielos de la mano de esa profesión, en Mallorca se convirtió en profesora del Centro Vasudeva. «India fue su gran revelación. En Goa, en la playa de Anjuna, entendió que los hippies nunca mueren: se transforman, se reinventan», continúa la carta de las amigas.

Con su perrita Vaga y en moto

Por Asia viajaría junto a su perrita Vaga y con sus amigas de toda la vida. Sus últimos años la llevarían por Indonesia y Tailandia, disfrutando de sus atardeceres y también ayudando a sus gentes y a los perros abandonados. Con el encanto de los espíritus errantes, es rememorada también como motera: «Quienes la conocimos la recordamos con una sonrisa permanente, con la moto llegando de buena mañana y ese saludo inconfundible: Hola, queridos, buenos días». Siempre con ropas brillantes, con sus pendientes en las orejas, sonrisa eterna, «este final injusto, marcado por la codicia, no podrá borrar quién fue, ni la huella imborrable que dejó en todos nosotros».

Las amigas sacan además una importante conclusión en esta carta, el derecho de las mujeres a viajar libremente por el mundo: «Porque su historia será eterna y porque a ella le hubiera gustado que su historia fuese inspiración para tantas mujeres valientes: un recordatorio de que se puede viajar y recorrer el mundo sin miedo, en cualquier etapa de la vida, sin dejar que nadie te limite ni te juzgue».