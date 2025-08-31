La despedida de los amigos de Mati: «Tu vida nos inspira a ser más libres»

Matilde Muñoz

Hoy dejamos aquí con el corazón desgarrado, pero también lleno de amor por ti, estas palabras… Durante dos meses enteros tu familia y tus amigos vivimos entre la angustia y la esperanza. Cada día nos despertábamos deseando que aparecieras en alguna playa escondida de Lombok, con tu sonrisa tranquila, tu mirada curiosa y tu mochila cargada de recuerdos. Soñábamos con reencontrarnos contigo y abrazarte fuerte, pero la vida nos ha traído hasta aquí, hasta esta despedida que nunca quisimos imaginar.

Te vas dejando un vacío enorme, pero también una huella imborrable. Fuiste una viajera incansable, una mujer fuerte y luminosa, alguien que llevaba en su mochila mucho más que mapas y libros: guardabas risas que nos contagiaban, consejos que siempre llegaban en el momento justo, prisas que nos recordaban la urgencia de vivir, y esa fuerza tuya que parecía no tener fin.

La desesperada búsqueda de Mati, la ferrolana desaparecida en Indonesia Carla Elías

Tu manera de mirar el mundo era una lección constante. Nos enseñaste a vivir con valentía, a abrirnos a lo desconocido sin miedo, a disfrutar de cada instante como si fuera el último. Nos mostraste que viajar no era solo recorrer paisajes, sino también descubrir personas, compartir momentos, escuchar, aprender y dejar huella en cada lugar.

Hoy sentimos dolor, pero junto a él también sentimos gratitud. Gratitud por haber tenido la suerte de compartir contigo caminos, conversaciones, risas y silencios. Gratitud porque tu vida nos inspira a ser más libres, más curiosos, más humanos.

Y aunque ahora nos falte tu presencia, creemos que tu viaje no ha terminado. Solo ha cambiado de rumbo. Nos gusta pensar que sigues caminando ligera, con tu mochila llena de historias, hacia un lugar donde no hay fronteras, ni miedo, ni dolor. Un lugar donde tu espíritu seguirá brillando con la misma luz con la que iluminaste nuestras vidas.

Aparece el cuerpo sin vida de Matilde Muñoz en una playa de Lombok y la policía dice que dos detenidos han confesado el crimen carla elías / Antía Urgorri

Mati, te despedimos con lágrimas, sí, pero también con amor inmenso. Porque quien deja tanto en los demás nunca se va del todo. Estás en nuestras memorias, en nuestras risas, en cada rincón del mundo que recorriste y que seguirá hablando de ti.

Hoy queremos recordar esta última foto que te sacaste en Pushkar porque con esta imagen es con la que nos queremos quedar.

Buen viaje, amiga. Te llevamos con nosotros, ahora y siempre.