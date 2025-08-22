Juan no tiene quien le dé sepultura

Cementerio gallego
Cementerio gallego M.MORALEJO

Vivía en una residencia y falleció el 7 de junio en hospital de Ferrol, donde continúa porque sus tres hijos declinaron hacerse cargo del sepelio; el Concello busca amparo legal para un entierro

Desde el 7 de junio, cuando falleció en el Hospital Arquitecto Marcide, en Ferrol, los restos de Juan permanecen en las cámaras frigoríficas del centro sanitario a la espera de ser enterrados o incinerados. No

