Homenaje en Ferrol a Moncho Reboiras

CARLOS CARBALLEIRA

Escoltados por un pasillo de banderas de la Unión do Povo Galego (UPG) y del BNG, cientos de personas recordaron en Ferrol al Moncho Reboiras con motivo del 50 aniversario de su asesinato. «O 12 de agosto non nos reúne a nostalxia, convócanos unha obriga, homenaxear a súa figura (...). Só tiña 25 anos e escolleu loitar pola clase traballadora e Galicia nun contexto marcado pola prisión, tortura e morte», recordó Pilar Lozano, responsable comarcal del BNG, durante la ofrenda floral ante el portal donde cayó abatido por los disparos de la policía. Al acto no acudió la líder del Bloque, Ana Pontón.