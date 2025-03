La Xunta aprueba inversiones para Ferrolterra en vivienda, sanidad, I+D y naval

El presidente de la Xunta, Alfonso Ruedo, y los conselleiros al inicio del Consello de la Xunta, que se celebró este lunes en el edificio Batallones del campus universitario de Ferrol. José Pardo

La Xunta desembarcó este lunes en Ferrol con una lluvia de millones para abonar la regeneración y el crecimiento de la ciudad, e intentar dar respuesta también a la demanda de inversiones en el norte de Galicia. En el segundo Consello autonómico descentralizado de la era Alfonso Rueda, tras el celebrado en Noia, el presidente autonómico desembarcó en el campus ferrolano y encadenó una batería de anuncios por más de 185 de millones de euros, entre los que se encuentran inversiones en sanidad, en la universidad, en el urbanismo local y en el sector naval, entre otros. Y aunque faltaron en la agenda temas estratégicos para la zona, como la vertebración de la comarca del Ortegal o la mejora del tren, sí se incluyó financiación para otros proyectos clave: desde convertir a Ferrol en un polo de las energías renovables a garantizar la ejecución del edificio de investigación de la Universidade da Coruña (UDC) o completar el plan director de sus infraestructuras sanitarias. Estos son los principales proyectos aprobados por el Consello de la Xunta.

ECONOMÍA

Ferrolterra, epicentro de las energías renovables. La Xunta aprobó convertir el CIS Galicia en un centro de referencia de la transición energética «no norte de España». Y activar, al mismo tiempo, el polo de innovación en energías marinas, que también tendrá sede en la ciudad naval. Así, el CIS pasará a integrarse en el Instituto Enerxético de Galicia (Inega), lo que permitirá, aseguró, «convertir Ferrolterra nun epicentro do desenvolvemento tecnolóxico das enerxías verdes e da eólica offshore». E incluirá una aceleradora de empresas especializadas en este sector.

Plan director del sector naval. Abarca toda Galicia, pero tendrá especial incidencia en Ferrol: un plan director del sector naval dotado de 62 millones de euros hasta el 2027 para «modernizar e transformar toda a cadea de valor». Rueda recordó que el peso del naval en la comunidad: 2.400 millones de euros facturados en el 2024 y más del 3,5 % del PIB gallego, dando empleo a 14.000 trabajadores, 4.000 en la zona de Ferrol. Ese plan busca empujar la renovación tecnológica y mejorar su competitividad, facilitando que se encuentren nuevos mercados, incentivando las práctica de internacionalización.

Sanidad

Segunda fase del plan director del CHUF. Con la primera fase en marcha desde el 2019 y con su culminación postergada hasta el próximo año, Rueda anunció la aprobación de la licitación de la redacción del proyecto para las obras que culminarán la ampliación y renovación del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF). Esa fase final está valorada en 87 millones de euros, e incluirá la transformación de la unidad de hospitalización del Arquitecto Marcide: un 22 % el número de camas disponibles, mejora de los quirófanos, una nueva área de consultas en el Naval y mejorar el hospital de día oncohematológico, la unidad del dolor y los laboratorios. La previsión autonómica es que las obras comiencen en el 2026.

Nuevo centro de salud en San Xoán. Es una demanda histórica en el barrio ferrolano. Rueda anunció la inversión de 5,4 millones de euros para construir un centro de salud que dará servicio a 10.000 vecinos, en un edificio de nueva planta de 2.400 metros cuadrados y seis consultas que se levantará en un parcela cedida por el Ayuntamiento.

Educación

Edificio de investigación. La UDC contará en la avenida de Esteiro, en Ferrol, con un edificio destinado a la investigación. La universidad lo bautizó como EI3, (Edificio de Investigación e Innovación en la Industria), y la falta de fondos motivaba el pasado año un replanteamiento de una infraestructura que inicialmente estaba valorada en 22,2 millones de euros. El Consello de la Xunta aprobó destinar 15 millones de euros para este inmueble de seis plantas, destinado a albergar laboratorios y espacios de coworking, de los que 5,6 los aportará la administración autonómica, y la cantidad restante provendrá de fondos europeos. El conselleiro de Educación e Universidade, Román Rodríguez, detalló que el proyecto se presentará después de Semana Santa. Y aseguró que «en dous ou tres anos» el edificio será una realidad. «O mellor proxecto é aquel que se pode realizar», defendió, sobre un proyecto que incluirá dos plantas libres para su futuro crecimiento.

Regeneración urbana

Doce millones en seis barrios. La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y el Concello firmarán un macroconvenio -75 % de financiación autonómica y el 25 % municipal- para 19 actuaciones urbanas: compra de un edificio de Ucha para su reconversión como Museo del Modernismo, suelo para el pabellón del IES de Ferrol Vello, aparcamientos disuasorios y la renovación del mercado de A Magdalena, entre otras muchas actuaciones. También un parque canino en Catabois, «o máis grande de Galicia», destacó el presidente gallego, en funcionamiento antes de que termine el 2026, prometió. La Xunta cederá además de forma gratuita tres parcelas de suelo residencial de titularidad autonómica al Concello, para construir aparcamientos disuasorios previstos en el proyecto de abrir Ferrol al mar en Esteiro y Caranza.

Vivienda

Más solares para iniciativas residenciales. La Xunta aprobó abrir un nuevo concurso para ofertar a promotores y cooperativas dos parcelas en el polígono de O Bertón, para la ejecución de 48 viviendas protegidas. El presidente recordó que ya se encuentran en distintas fases los planes para crear en ese lugar 363 viviendas de iniciativa pública autonómica.

Mar

Dragado en cuatro puertos. La Xunta anunció que iniciará en abril la licitación para el dragado en los puertos de Maniños-Barallobre, Miño y Pontedeume, con un presupuesto de 800.000 euros y nueve meses de ejecución. También acordó licitar el del puerto de Cariño, más de 218.000 euros.

Empleo

Nueva oficina de empleo. La Xunta destinará 1,5 millones de euros a la rehabilitación del edificio Pita Romero (Galiano, 31, antiguas Galerías Ferrol) para su conversión en oficina de empleo, que albergará también el Servizo de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC). El Consello analizó el informe sobre la licitación, que se llevará a cabo en los próximos días.

Juzgados

La primera sala «amable» externa. Ferrol es el lugar elegido para probar la primera sala gallega de atención a víctimas vulnerables, externa a los edificios judiciales. Conocidas como espacios Gesell, el local se instalará en el centro de menores, cercano a los juzgados, y busca crear un entorno amigable que evite que los afectados, especialmente menores, sean «revictimizados» al tener que acudir a los juzgados y repetir su historia al verse inmersos en un proceso judicial.

Cultura

Gala en Ferrol. El próximo 23 de abril Ferrol acogerá la ceremonia de entrega de los Premios da Cultura Galega 2024, según se informó ayer tras el Consello, siguiendo la estrategia de descentralización de estos galardones.

Medio rural

Experiencia piloto en A Capelada. La Xunta aprobó un proyecto piloto valorado en 1,4 millones de euros para que tratar las enfermedades fúngicas de los pinos. Se probará en 2.000 hectáreas de la sierra de A Capelada, en Cedeira, Cariño y Ortigueira, con medidas fitosanitarias preventivas novedosas.

Lo que no se trató

La comunicación de Ferrolterra. Si hay algo que la comarca reclama son inversiones en comunicaciones, pero ese tema no se abordó en el Consello que la Xunta quiso hacer en Ferrol. Con el desarrollo de la competitividad de la comarca del Ortegal maniatada por las deficientes comunicaciones y lastradas por la parálisis de la vía de alta capacidad (VAC) Costa Norte, del que solo hay dos tramos construidos, no hay nuevos anuncios que la saquen de su aislamiento. Tampoco sobre la mejora de las conexiones por tren, que enlazan Ferrol y A Coruña por un trazado de hace 112 años y trayectos de más de casi una hora y media y frecuencias exiguas y con horarios al margen de los laborales y académicos, que lo convierten en una alternativa de transporte inviable. Y mientras en otras ciudades la estación intermodal es una realidad, en Ferrol no existe: Xunta y Concello tienen firmado el convenio, a la espera de que ADIF lo suscriba.