Se vende piso desde 29.000 euros «con okupa y sin posibilidad de visita»

En el maremoto que vive el mercado inmobiliario se producen diferentes fenómenos. Y en la ría de Ferrol se concentran varios de ellos, desde reventas de pisos por el doble de lo que se despachaban hace un año hasta macrosubastas de edificios que directamente vuelan en las pujas. Pero ahora llega una nueva modalidad: en Ferrol y Narón se venden pisos o inmuebles enteros con el okupa incorporado. Los sacan al mercado las inmobiliarias, sobre todo las ubicadas fuera de la comarca, y las publicitan en grandes plataformas. Según los expertos del sector, «de este modo los precios se rebajan hasta en un 60 %». Se trata de una oferta dirigida prácticamente a inversores, debido a la cada vez mayor demanda para vivir en la zona (muchas veces como segunda residencia). Los pisos salen a la venta así por cifras irrisorias. Un ejemplo: uno de tres habitaciones y dos baños con vistas a la ría por 29.000 euros.

Así ocurre con una vivienda en el populoso barrio de Caranza. Se encuentra en la planta número once de una de las torres de mayor altura. Y la inmobiliaria que la gestiona, una de las mayores de España, avisa: «El inmueble se encuentra ocupado ilegalmente por terceros y sin los suministros debidamente contratados. Se recomienda que el comprador obtenga asesoramiento profesional y legal antes de adoptar la decisión de compra». Es más, «si a fecha de venta la propiedad hubiese demandado judicialmente la ocupación, podría el adquirente subrogarse en dicha demanda pero sin reclamar importe alguno a la propiedad como consecuencia de ello».

El piso en cuestión cuesta 29.000 euros y otro en el mismo barrio de Caranza ronda los 35.000. Eso sí, va con el okupa incluido. Se trata de un tercero con ascensor y dos habitaciones, «que está okupado y sin posibilidad de visita». Tiene dos terrazas, dos baños y se trata de una herencia con toda la documentación al día para su venta.

Por vender, hasta se venden edificios con okupación en su interior. Al mercado ha salido un inmueble entero en el cada vez más apreciado barrio de Canido. Tiene tres plantas y cuesta 50.000 euros. Su anuncio también indica que este gran chalé adosado «está ocupado ilegalmente».

En el caso de Narón, los pisos con okupas a la venta rondan los 40.000 euros cada uno. Se encuentran sobre todo en el barrio de O Alto, el más poblado de este municipio. Los hay de tres a cuatro habitaciones, están gestionados por otra inmobiliaria de ámbito nacional que indica claramente que «son pisos okupados, por lo que no se pueden visitar ni financiar».

Desde Idealista, que alberga gran parte de estas ofertas inmobiliarias con okupación incluida, apuntan que la compra de esta vivienda «tiene pros como el precio, la oportunidad de inversión y que a veces se puede llegar a un acuerdo con los ocupantes; pero los contras son que no se puede disfrutar de la casa de forma inmediata y puede haber destrozos». Expertos del sector añaden la dificultad en la financiación, pues «estas casas no se pueden tasar y las entidades bancarias no quieren otorgar préstamos o hipotecas en estos casos».

La situación de okupación ilegal se detalla en las escrituras de compraventa y el adquiriente debe contar con fondos propios ante la imposibilidad de la hipoteca. Por eso en estas operaciones participan «grandes inversores con experiencia, que cuentan con sus asesores especializados». En ocasiones, los okupas abandonan el edificio antes de que se logre la venta. Así ocurrió con el chalé de San Román, en Narón, un edificio indiano okupado hace año y medio, después desalojado y que ahora sus nuevos dueños convertirán en hotel.

«Inmobiliarias sacan al mercado estos activos pensando sobre todo en inversores, son viviendas que no se pueden visitar ni financiar»