Los puertos de A Coruña, Vigo y Ferrol cargan contra el comisionado del corredor atlántico

El comisionado del corredor atlántico, José Antonio Sebastián (a la izquierda), con el presidente del Principado, Adrián Barbón, durante su visita a Asturias, en marzo. J.L.Cereijido | EFE

Los presidentes de las autoridades portuarias de A Coruña, Ferrol y Vigo hicieron público ayer su malestar por no ser invitados a la reunión que el comisionado del corredor atlántico, José Antonio Sebastián, y el secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, mantuvieron el martes con la Confederación de Empresarios de Galicia para analizar la situación de esa infraestructura ferroviaria.

Los presidentes, cuyo nombramiento depende de la Xunta, reclamaron que se tenga en cuenta a los puertos en la elaboración del plan director del corredor. El de A Coruña, Martín Fernández Prado, envió una carta a Sebastián en la que muestra su sorpresa por haberse enterado «únicamente» por la prensa de la reunión de Santiago, y en la que lamenta que aún no haya podido reunirse con él.

El Gobierno pide unidad en el corredor atlántico tras seis meses sin contactos Xosé Gago

El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, calificó de «decepcionante» su exclusión del encuentro y consideró «inadmisible» que hasta la fecha no se haya producido ningún contacto con el comisionado. «Nos parece una falta de respeto, no solo al puerto, sino a la ciudad y la comarca», dijo. Barea advirtió que Ferrol no puede quedar «nunca» fuera del citado corredor.

Su homólogo de Vigo, Carlos Botana, también ha remitido un escrito a Sebastián en el que recuerda que en marzo tenía prevista una visita a Vigo que se suspendió y «desde entonces no hemos vuelto a recibir noticias». Botana reivindicó que el puerto vigués «debe participar» en el desarrollo del plan director y reclamó «a la mayor brevedad posible» una reunión «con el único fin de trabajar juntos y lograr un plan director de la máxima calidad».

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que ya el martes consideró una «broma de mal gusto» que la Xunta no fuese invitada a la reunión en la CEG, se sumó a las críticas de los presidentes de los puertos en una intervención parlamentaria, y reivindicó que son «actores principales» de la conectividad de Galicia. Vázquez lamentó que «non se sabe nada» del plan director y calificó de «decepción absoluta» los ochos meses como comisionado de Sebastián, que no ha contestado a sus peticiones para reunirse.