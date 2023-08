Los dueños de la casa okupada en Ferrol Vello: «Estamos desolados»

La propietaria de la casa okupada de Ferrol Vello, delante de la misma, este viernes por la mañana José Pardo

Nuria Varela y su marido se quedaron de piedra este jueves por la tarde cuando, leyendo la web de La Voz, se enteraron de que la casa que compraron en Ferrol Vello hace más de dos años para reformarla y convertirla en su hogar estaba okupada por dos personas y el miércoles por la tarde fue escenario de un conato de incendio cuando ambos prendieron un fuego en la lareira de la vivienda. «Estamos desolados y sentimos una gran impotencia porque hemos ido allí a hablar con ellos y no se quieren marchar. Podemos entender sus circunstancias y que hay que ofrecerles ayuda para que salgan de la situación en la que están, pero eso no les da derecho a esto», dice con «pena» la propietaria del edificio en cuestión, que da a las calles Murillo y Río Novo del barrio de Ferrol Vello.

Tras tener conocimiento de la situación, Nuria acudió a la Policía Local para saber cómo debía proceder. Allí le indicaron que fuese a la vivienda para comprobar si efectivamente estaban los okupas (Cristina y Santiago, que son pareja y residen en la casa hace ya más de un mes) y eso fue lo que hizo. «Metí la llave en la cerradura, pero no giraba, porque debía haber algo que bloqueaba el bombín, y entonces, después de mucho llamar, me abrieron la puerta. Les dije que era la dueña y que iba a llamar a la Policía Local. No se inmutaron ni se pusieron nerviosos. Ella me miró y simplemente dijo ‘vale'», relata la dueña.

Ante esa respuesta, llamó a la Policía Local, que se personó en la casa y habló con los moradores, «para ver si por voluntad propia accedían a marcharse», pero se negaron a ello, y entonces la propietaria de la casa interpuso una denuncia ante la Policía Nacional por usurpación ilegal de la vivienda.

Todo esto sucedió el jueves por la tarde. Y este viernes por la mañana, el matrimonio también acudió al Concello de Ferrol para advertir del riesgo que supone para Cristina y Santiago vivir en la edificación (en la que no hay luz ni agua), debido a la «fragilidad» de las dos plantas superiores.

«Sentimos mucha impotencia, porque no entendemos que no haya mecanismos para resolver este tipo de situaciones de forma más rápida. Si no se van por su propia voluntad, ahora nos enfrentamos a un proceso en los juzgados que podría durar seis meses por lo penal y hasta doce meses por lo civil», apunta Javier, el marido de Nuria.

En la imagen, la fachada y la parte trasera de la casa, en su situación actual y recreación de su aspecto tras la rehabiitación VLD

La okupación del edificio supone un bache más en el camino emprendido hace ya más de dos años por la pareja para rehabilitar la casa, que adquirieron en diciembre del 2020. «La compramos con muchísima ilusión, porque nosotros ya vivimos en Ferrol Vello y nos encanta el barrio, solo que el piso en el que estamos ahora es muy pequeño», explica Nuria. En mayo del 2021 solicitaron el permiso de obra, pero el inicio de los trabajos se fue postergando por la «lentitud» de los trámites en el Concello, y porque, además, hubo que llevar a cabo un sondeo arqueológico para comprobar si había restos o no de valor bajo la casa. No se hallaron y ahora solo están a la espera de que Patrimonio remita el informe favorable al Concello y éste les otorgue la licencia para poder iniciar las obras.

«Ya tenemos todo, incluso el proyecto arquitectónico, pero ahora con esto no sabemos cuánto podrán comenzar», dice Javier. «Yo me siento muy impotente y disgustada, porque intentamos hacer las cosas bien, ser buenas personas, pagar nuestros impuestos... Y lo que nos ha pasado ahora me produce inseguridad y no siento que las instituciones velen por nosotros. Ellos se meten en una casa que no es suya y no pasa nada. No veo justo que no juguemos con las mismas reglas», concluye Nuria.