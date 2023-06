Encuentran dos mochilas con 21 kilos de cocaína escondidas entre el carbón de un buque atracado en el puerto exterior de Ferrol

El buque carbonero Nordic Siku, atracado este domingo al mediodía, en el puerto exterior de Ferrol. CÉSAR TOIMIL

Dos mochilas cargadas de cocaína fueron encontradas en la mañana de este domingo en el interior de un buque carbonero que se encontraba atracado en el puerto exterior de Ferrol. El hallazgo se produjo después de que operarios de la dotación del barco advirtiesen la presencia de un extraño sobre una cubierta. Al verlos huyó, lo que desató todas las sospechas e hizo que se pusieran en contacto con las autoridades para dar la voz de alarma. Una vez a bordo, efectivos de la Guardia Civil, según confirmaron fuentes oficiales, realizaron una inspección del barco. Y en una de las bodegas donde se transportaba el carbón, escondido entre el mineral, detectaron la presencia de las dos mochilas. Una vez examinadas se detectó en su interior un contenido compatible con la sustancia estupefaciente. Las sospechas se confirmaron poco después, tras aplicar la prueba del drogotest, que arrojó un resultado positivo. A la espera de su pesaje oficial, se calcula que portaban conjuntamente unos 21 kilos de cocaína.

Integrantes del departamento de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil se personaron en la dársena ferrolana para tomar parte en la inspección y la investigación se centra ahora en intentar encontrar a la persona sospechosa de estar relacionada con esta mercancía. El dispositivo permanece activado, por el momento sin éxito. Y es el equipo de la Policía Judicial de la Comandancia de A Coruña el que instruye el caso.

La incógnita es cómo llegó la mercancía al barco y qué papel jugó el hombre que se busca y se dio a la fuga. El buque atracó en la dársena de Prioriño el pasado viernes, procedente de Colombia, tras una travesía de veinte días, sin recaladas intermedias. Zarpó del puerto caribeño de Santa Marta el pasado 13 de mayo, y el 2 de junio llegaba a la terminal de Endesa, cargado con carbón destinado a terceros operadores, que posteriormente expiden el material a otros lugares, ya que la central de As Pontes no consume mineral llegado de ese país. Aunque no se ha confirmado oficialmente, todo apunta a que se trata del Nordic Siku, el único carbonero de los dos buques que se encuentra atracado en el puerto exterior ferrolano.

A la espera de lo que determine la investigación, en este tipo de situaciones, detallan fuentes consultadas, la droga puede introducirse en el buque a escondidas, sin que la tripulación tenga conocimiento alguno de que actúan como transporte. Una vez en destino, la red del tráfico de drogas tendría una persona de contacto, a la que le encargan que recupere la mercancía del interior. En el caso de los contenedores, lo que hacen es forzar las puertas. Y en el de cargueros como este, utilizan las bodegas donde se almacena la mercancía. Pero tampoco se descarta que pueda tratarse de un posible polizón, relacionado con la presencia de la droga hallada. El operativo de búsqueda se mantiene abierto para tratar de localizar a la persona que escapó.

El buque donde se halló la droga es un carguero con bandera de las Islas Marshall construido en 2021, con 229 metros de eslora -largo- y 38 de manga -ancho-. Y con un peso muerto, la suma de su carga máxima y los aprovisionamientos, de 95.758 toneladas.