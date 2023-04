Óscar Piñón Casal, el policía gallego abatido tras un tiroteo en Burgos: un agente que pasó de ser condecorado a vivir atormentado

El agente ferrolano, saliendo en libertad del juzgado el 24 de marzo, tras la redada en Valdoviño un día antes.

La vida de Óscar Piñón Casal se convirtió en una pesadilla en poco menos de diez años. En el 2014 este agente de policía nacional estaba feliz en su destino de la comisaría de Maspalomas, en Gran Canaria. El santo Ángel, el día de la policía, le distinguieron con la cruz al mérito policial con distintivo blanco. Era un 2 de octubre y ya había comenzado a hacer gestiones para regresar a Galicia. Nada podía hacer pensar que menos de nueve años después se trastornaría al entregar su placa en el cuartel de Lonzas, en A Coruña, un mes después de ser detenido en una redada contra el tráfico de drogas en Valdoviño.

«Era una persona amable, un buen compañero, pero hace tiempo que necesitaba un ingreso por sus problemas psiquiátricos, la terapia no le llegó a tiempo», cuenta una de las últimas personas que habló con él poco antes de que se desencadenase el episodio en el que su cabeza le jugó la peor pasada.

Abatido tras un tiroteo en una gasolinera de Burgos un policía nacional gallego al que perseguían otros agentes tras robar un arma en la comisaría de A Coruña Javier Romero / Bea Abelairas / Ana González

Fue este martes cuando acudió a la llamada de sus compañeros para pasar a la segunda actividad. Una especie de jubilación anticipada a sus 48 años y motivada por sus problemas psiquiátricos. Se le dijo que podía ir a cualquier hora, sin preocuparse por nada más. Pero Óscar llegó al cuartel y comenzó a sufrir uno de esos episodios de terror demasiado habituales, consecuencia, cuentan quienes le trataron, de una mala experiencia que tuvo al regresar a Galicia. Estaba destinado en seguridad y custodiaba los calabozos. En una de estas guardias sufrió un durísimo ataque de uno de los detenidos que le marcó de por vida. Desde entonces presentaba todos los síntomas de los soldados que han sobrevivido a escenarios horribles: ansiedad, trastorno de estrés postraumático, depresión y el abuso de drogas para poder vivir con todo ello.

Consumía alcohol y lo mezclaba con otras muchas sustancias. De hecho, un jueves, el pasado 23 de marzo, lo detuvieron en una casa de Valdoviño en compañía de cuatro personas más, que ahora están en prisión acusadas de tráfico de drogas. Él quedó libre en unas horas, porque en su casa no se encontraron estupefacientes, pero un equipo de asuntos internos de la policía nacional inició una investigación.

Por el medio, dos de sus parejas, la última vinculada al grupo en compañía del que le detuvieron, lo denunciaron por violencia de género, pero después no se personaron en el proceso y ambas denuncias quedaron archivadas.

Hace unos dos años Óscar dejó el servicio y comenzó una baja psicológica en la que lejos de cuidarse se mezcló con las peores compañías. Y el destino le ponía cada vez más obstáculos. «Estaba desesperado, porque se culpaba de la muerte de su madre durante la pandemia, una noche ella le dijo que se encontraba mal y él salió, pero al regresar estaba muerta, nunca lo pudo superar», cuenta una de las voces que le recomendaba que tomase medidas contra su adicción, sobre todo ahora que su padre se encontraba enfermo. Óscar quería entrar en la comunidad terapéutica de la Asociación Ferrolana de Drogodependencias, pero no se decidió a tiempo y este martes se dejó llevar por sus demonios.

Impacto de balas en uno de los coches de la Guardia Civil. Tomás Alonso | EUROPAPRESS

El martes, tras acudir a la comisaría de Lonzas -su destino-, se fue a la taquilla de un compañero y cogió una pistola con la que emprendió una fuga suicida que terminó en una gasolinera de Burgos con un tiroteo cruzado con compañeros de la Guardia Civil. No tenía que huir de nadie cuando entró en la comisaría coruñesa, nadie le perseguía. Apenas unos días antes su abogada le había informado de que la investigación por la redada en la que fue detenido no había encontrado pruebas de que colaborase con el narcotráfico. En su puesto de trabajo ni siquiera estuvo cerca de los grupos que investigan asuntos relacionados con las drogas. No había tan malas noticias para emprender una evasión tan a la desesperada.

Sin embargo, Óscar salió huyendo y armado del cuartel en el que hasta hace poco trabajaba, irónicamente, en la seguridad y la vigilancia. Escapó con el arma de un compañero cuando tenía todas las papeletas para salir con el certificado de una jubilación anticipada y un sueldo asegurado de por vida. Tal vez solo escapaba de sí mismo.

No deja hijos, pero sí un padre y una hermana que estaban muy pendientes —y preocupados— por él. Están destrozados. Ahora solo quieren enterrarlo en Ferrol en la más absoluta intimidad.