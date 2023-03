Rueda reclama la inclusión de los tramos de Ferrol y Lugo en el plan director del corredor atlántico ferroviario

El presidente de la Xunta acudió a la presentación del plan de negocio de Nervión Naval Offshore en As Somozas CESAR TOIMIL

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, instó este martes al Gobierno central a incluir a Ferrol y Lugo en el corredor atlántico ferroviario. Recordó que el comisionado nombrado por el Ejecutivo para el impulso a este tendido, José Antonio Sebastián, anunció que el próximo octubre presentaría el plan director de la infraestructura, por lo que reclamó trabajo conjunto para que las dos ciudades gallegas cuenten con nuevos tendidos que los conecten con esa vía. No obstante, no ocultó su malestar. «O que están decindo non non deixa nada tranquilos. Non están previstas as conexións de Ferrol e Lugo e moitas outras tampoco aparecen», reprochó. «No plan director teñen que estar os trazados cos investimentos e os prazos para executalos», advirtió.

También criticó que en la primera visita de Sebastián a Galicia, «non se reunira coa Xunta», aunque abundó en la voluntad de diálogo. «Volvemos a reivindicar o tratamento específico para o Noroeste, pero o que queremos é chegar a acordos», afirmó.

La cumbre de Vitoria constata que sin Francia no hay corredor atlántico pablo gonzález

Con relación a la cumbre mantenida el pasado lunes en Vitoria junto a los presidentes de Euskadi, Asturias y Cantabria, el jefe del Gobierno autonómico se mostró satisfecho con los resultados. «Que catro presidentes autonómicos pertencentes a catro forzas políticas diferentes sexamos capaces de poñernos dacordo en aspectos fundamentais é moi bo e nos da moitísima forza reivindicativa», aseveró. Además, volvió a insistir en que «toda a cornisa cantábrica non pode quedarse illada das grandes redes, das grandes planificacións e dos grandes investimentos que se están facendo e prevendo para os anos inmediatos», y de ahí la demanda conjunta.

Rueda afirmó que el nombramiento del comisionado ya fue un resultado de la unión de las distintas comunidades, pero afirmó que no solo en clave nacional es importante mejorar las infraestructuras, sino también a nivel europeo. Comunicaciones terrestres y ferroviarias, pero también las redes para vehicular el hidrógeno. «Dimos unha mostra de potencia moi interesante e con socios moi importantes», concluyó.