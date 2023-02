La reorganización del gobierno de Ferrol concentra diez carteras municipales en una sola concejala

La concejala socialista Eva Martínez Montero. JOSE PARDO

La reciente dimisión de una de las concejalas del gobierno de Ferrol, que el PSOE dirige con ocho de los 25 representantes de la corporación, ha obligado a una reorganización de emergencia. Como resultado, una de sus edilas es ahora responsable de diez carteras municipales. Eva Martínez Montero era desde el inicio responsable de Benestar Social e Patrimonio Histórico, pero el viernes comenzó a ejercer además las competencias heredadas en bloque tras la renuncia de María Teresa Deus, que a poco más de tres meses del final de mandato renunció a su acta en un contexto de desavenencias internas con el alcalde, Ángel Mato.

Economía, Facenda e Patrimonio, Recursos Humanos, Emprego, Promoción Económica, Turismo, Estatística y Edusi (Estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado) llenan ahora también la agenda de Martínez Montero, con diez carteras. La situación será transitoria hasta que la vacante se cubra con el siguiente nombre de la lista que el PSOE presentó a las anteriores municipales, Rafael Fernández Beceiro, actual jefe de gabinete del alcalde. Cuando eso suceda habrá una redistribución. Pero, mientras tanto, en un lapso que durará al menos tres semanas, un minoritario gobierno de siete se enfrentará en los plenos a una oposición que suma 17 votos y que se encuentra ya en plena campaña.

«No estoy desbordada»

A Eva Martínez no le llegan las horas. «Mi día a día ahora mismo está dedicado 100 % al trabajo», dice. «No me siento desbordada, sino mucho más atareada», matiza. Incide en que la situación es provisional y que intenta afrontarla de dos formas: «Poniéndome al día para resolver las cuestiones que quedaron sobre la mesa y planificando las actuaciones que queremos llevar a cabo como gobierno en los meses que quedan».

Para el alcalde, la asunción de competencias de Martínez Montero es «la fórmula natural» para el relevo, y señala que ya había desempeñado estos cometidos durante el período de ausencia de María Teresa Deus por motivos de salud. «Son concejalías en las que tiene un trabajo avanzado y cierta experiencia», sostiene.

No obstante, la elección de la concejala deja entrever otra intencionalidad paralela: la de otorgarle mayor visibilidad y peso específico dentro de su equipo, especialmente reveladora en vísperas de la elaboración de la próxima lista electoral, pese a que el regidor no ha anunciado oficialmente su intención de concurrir a la reelección. Y no lo hará, previsiblemente, hasta marzo. Supone, además, el reconocimiento al trabajo de Eva Martínez y un incremento en la confianza depositada sobre una persona que representa una «sensibilidad» distinta a la del alcalde dentro del partido, que tuvo que hacer equilibrismos para confeccionar su lista en Ferrol en el 2019.

Aunque es el caso más sobresaliente, la acumulación de concejalías en el ejecutivo ferrolano no es única. Julián Reina es portavoz del gobierno y edil de Urbanismo e Infraestruturas, Mobilidade, Vivenda e Rehabilitación, Contratación, Centro de Recursos Informáticos e Organización Interna. Pese a ello, el alcalde defiende que «el trabajo de los concejales está compensado», argumentando que algunas carteras requieren mayor esfuerzo. «Todos tienen mucho trabajo, y los que tienen menos es porque o no tienen dedicación [exclusiva]» o áreas de especial implicación.

Ángel Mato intenta cerrar la crisis de gobierno abierta en plena precampaña y afirma que «no se va a parar absolutamente nada». «Es más, vamos a acelerar los plazos», agrega. Recuerda que en caso de empate plenario entre derecha e izquierda el regidor tiene el voto de calidad. Y dice que trabajará «hasta el último día. «Me echarán a la campaña, pero yo no la voy a adelantar», concluyó.