Formoso reprocha a Rueda su «inacción» ante la subida de la carestía de la vida

El líder de los socialistas gallegos, en el mercado de A Magdalena, con el alcalde de Ferrol, Ángel Mato CESAR TOIMIL

El líder de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, instó ayer al Gobierno gallego a simular al Ejecutivo central y poner en marcha medidas para aliviar la carestía de la vida. Minutos antes de una visita al ferrolano mercado de A Magdalena, acompañado por el alcalde, Ángel Mato, contrapuso la línea de acción de ambas administraciones. «O Goberno do Estado aposta por un paquete de medidas que xa ten un orzamento adxudicado de 45.000 millóns de euros. Eliminouse o IVE na electricidade, o IVE en productos alimenticios básicos e reduciuse en moitos dos productos da cesta da compra. Limitouse ao 2 % a subida do alugueiro e limitouse os peaxes das autopistas, redúcese á metade na ida e volta do traxecto na propia AP-9, e o bono de transporte ferroviario é gratuito», subrayó, para preguntarse de inmediato: «Ante esa situación da maior carestía de prezos dos últimos 40 anos en España, ¿onde está Alfonso Rueda, onde está o goberno da Xunta?».

González Formoso reprochó al presidente de la Xunta su «inacción» y reclamó que ponga medidas encima de la mesa. «Nos seus orzamentos, con 13.000 millóns de euros, non apostan por ningún paquete de medidas que beneficie ás familias galegas e as empresas e autónomos do país. O único que somos capaces de comprobar é unha política de confrontación co Estado e beneficiarse dese paquete de axudas que o Estado pon a disposición da cidadanía galega e española, anunciando como propias medidas que son claramente do Estado. Falamos do bono alugueiro, axuda a rehabilitación. Fan ocultar unha falta de implicación do Goberno de Alfonso Rueda coa sociedade galega», afirmó.

Preguntado por la posibilidad de que Gómez Besteiro pueda encabezar la candidatura del partido a las próximas elecciones autonómicas, el secretario general de los socialistas gallegos declinó volver a abordar públicamente esa posibilidad. «Eu sobre ese tema xa dixen o que tiña que decir a semana pasada, agora toca seguir preocupándose da vida dos galegos e galegas e de cuestións tan problemáticas como as axudas de transición ou si Stellantis ten unha plataforma de vehículo eléctrico asinada no primeiro semestre ou cándo se empezan a modernizar as F-100. É o que realmente nos ten que ocupar e así vai a ser», afirmó.